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9 doktor göreve başladı

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9 doktor göreve başladı
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KKTC’de Covid-19 ile mücadeleye 9 doktor takviyesi yapıldı. Bakanlar Kurulu, kararı ile dün 9 doktor sözleşmeli olarak göreve başladı.  
Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde hizmetlerine ihtiyaç duyulan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Akpolat ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Bektaş Akpolat, Pratisyen Hekim Dr. Laden Çamber, Dr. Fehim Ali Türktan, Dr. Türkeş Kerküklü, Dr. Remziye Bulut Mert ve Dr. Mine Karzaoğlu'nun yanı sıra Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Saliha Feyza Yaycı ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Naciye Özbek işe alındı.
Kara dün yayımlanan Resmi Gazete’de duyuruldu.
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