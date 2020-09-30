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5 kişi daha pozitif çıktı

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Kuzey Kıbrıs'ta dün 5 yeni korona virüs vakası tespit edildi

5 kişi daha pozitif çıktı

 
Kuzey Kıbrıs'ta dün 5 yeni korona virüs vakası görüldü.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1170 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
29 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Dün Yapılan Test Sayısı: 1170
Dün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5  
Ülke dışından gelen vakalar – 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1
Yerel vakalar -2  
İyileşip Dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-21  
Yapılan Toplam Test Sayısı- 167.580   
Toplam Vaka Sayısı- 757 
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 625  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 128 
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 29     
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 99
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
 
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