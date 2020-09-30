5 kişi daha pozitif çıktı

Kuzey Kıbrıs'ta dün 5 yeni korona virüs vakası tespit edildi
Kuzey Kıbrıs'ta dün 5 yeni korona virüs vakası görüldü.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1170 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
29 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Dün Yapılan Test Sayısı: 1170
Dün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5
Ülke dışından gelen vakalar – 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1
Yerel vakalar -2
İyileşip Dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-21
Yapılan Toplam Test Sayısı- 167.580
Toplam Vaka Sayısı- 757
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 625
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 128
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 29
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 99
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok