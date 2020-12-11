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4’ü yerel 12 vaka

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Kuzey Kıbrıs'ta 4’ü yerel,12 yeni vaka daha görüldü.Üst solunum yolu enfeksiyonu şikâyeti ile dün sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 62 yaşındaki kadının covid-19 testi pozitif çıktı

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4’ü yerel 12 vaka
 
 
Kuzey Kıbrıs'ta 12 yeni koronavirüs vakası görüldü. Toplam 1470 test yapıldı, 12 pozitif vakaya rastlandı,16 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1470 olduğunu, 12 pozitif vakaya  rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini, tedavisi devam eden bir hastanın yoğun bakıma alındığını açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce pozitif çıkan vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 
‘Üst solunum yolu enfeksiyonu’ şikâyeti ile dün sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 62 yaşındaki kadına yapılan ileri tetkikte covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
62 yaşındaki kadın hastanın sabah saatlerinde Güzelyurt Sağlık Merkezi’nden Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.
62 yaşındaki kadın hasta karantinaya alındı, gerekli tedbirler ilgili bölümde alındı.
Acil Servis bölümü boşaltılarak ilaçlandı, hasta yakınlarının dışarıya alındı.
 
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