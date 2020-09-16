49 yaşındaki Covid hastası yoğun bakıma alındı

Girne'deki vakalar arasında olan 49 yaşındaki bir Covid 19 hastası, yoğun bakıma alındı. Hastanın durumunun kritik olduğu öğrenildi





Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artışta olmasıyla birlikte ilk yoğun bakım hastası dün çıktı. 49 yaşındaki bir Covid 19 hastası yoğun bakıma alındı.

10 gün önce şikayetleri başlayan hasta, önceki akşamdan itibaren öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayeti ile yakın gözlem altına alındı.

Hastanın uyutulduğu, ventilatör cihazına bağlandığı ve takibinin yoğun bakımda devam edeceği öğrenildi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen “Yoğun bakıma kaldırılan Covid-19 hastamızın durumu pek iç açıcı değil” ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımdaki hastanın Girne'deki vakalar arasında olduğu ve 10 gün önce Bogota Bar'da pozitif çıkan çalışanın babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, temas takip ekibinden bilerek ya da bilmeyerek gizlenen bir şahsın Covid-19 hastalığında ciddi ilerleme nedeni ile yoğun bakıma yatırıldığını açıkladı.

Hüseyin Ekmekçi, 5 Eylül Cumartesi günü bir bar çalışanının Covid-19 olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ekmekçi, dün yaptığı açıklamada, barda çalışan şahsın tüm temaslılarını söylerken aynı evde yaşadığı babasının adını vermediğini belirtti.

Ekmekçi'nin paylaşımının tamamı şöyle:

“10 gün önce bir barda pozitif çıkan çalışan, tüm temaslılarını söylerken, "aynı vardiyada çalışmadığı" için, "aynı evde kalmasına" rağmen, babasının adını vermedi.

Temas takip ekibinden bilerek ya da bilmeyerek gizlenen şahıs, hastaneye geldiğinde, ciddi bir ilerleme nedeniyle yoğun bakıma yatırıldı. Acil şifalar dilerim, 49 yaşındaki kardeşimizin en erken zamanda sağlığına kavuşacağını ümit ediyorum, dualarımız onunla...

Aynı şekilde, Bertan Zaroğlu da tedavi olmak için kullanacağı süreyi, bitmeyen bir didişmeye harcadı. Ankara'da sağlık durumu iyiye gidiyor ama doktorlar konuşmasına, yorulmasına izin vermiyor. Çok geçmiş olsun...

Ve düşünün, geçen 5 günde yatak olmadığı için pozitif olduğu tespit edilen hastalar, evde bekledi.

Temas- takip ve tedaviye başlanma süreci aslında hayat kurtarır. Bu nedenle sağlık çalışanları yatak sorunu yaşamamalı...

Özok Yurdu, biçilmiş kaftan... Kıymeti bilinmeli ve tamamen Burhan Nalbantoğlu Başhekimliğinin kullanımına, sadece yakın temaslı ve pozitif hastalar için kullanılmalı.”

