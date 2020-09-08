Ülkede dün 26 yeni vaka çıktı. 26 vakanın 3'ü hava yolu, 1'i deniz yolu ile ülkemize geldi, 18i daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve 4'ü de yerel



Sağlık Bakanı Ali Pilli dünkü vaka sayısının 26 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli “Radikal kararlar almaya kararlıyız. Bunun ilk sinyalini Cumartesi aldığımız karantina kararı ile gösterdik” dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1811 olduğunu, 26 pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı olarak halkın sağlığı için tüm ekiplerin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Bakan Pilli, halkımızın da kendine düşen görevi yapması gerektiğini belirterek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizdi. Sosyal medyada gün içinde çıkan haberlere değinen Bakan Pilli, bakanlık tarafından verilen resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan

Covid-19 vakalarının her geçen gün artmasıyla, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Pandemi için ayrılan bölümler de doldu.

Tedavisi devam eden toplam 127 vaka bulunuyor.

Pandemi için en son açılan bölüm olan Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon bölümündeki 44 yatak kapasitesi de Covid-19 hastalarıyla dolmaya başlaması, acilen yeni bir bölümün açılmasını gündeme getirdi.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünde görev yapan, aynı zamanda pandemide görev yapan doktorlar ortak bir basın açıklaması yaparak, "radikal kararlar" alınmasını istedi.

Sağlık ekiplerinin nereden bulaştığı belli olmayan yerel vakalarla mücadele etmekte zorlandığının altının çizildiği açıklamada, pozitif vaka sayılarının 20'lerde seyrettiği belirtildi.

Tüm doktorların sosyal medya hesaplarından paylaştığı metin şöyle:

Karantina hekimleri olarak düşüncemiz;

Sağlık hiçbir şeye benzemez, en büyük hazinedir .

Pozitif sayıları 3-5-10-20 de olsa sevdiğiniz birinin ismi o listede yer aldığında sizin için oranın sayının önemi kalmaz.

‘Çok temaslısı varmış’ demekle , yakın temaslı olup karantinada hasta olacak mıyım , olursam bu sürede risk grubu sevdiklerime bulaştırdım mı ? diye endişe etmek aynı değildir .

Nereden bulaştığı belli olmayan birçok yerel pozitif vaka yatırmaktayız , aralarında asemptomatik sadece meraktan pcr baktırıp Covid-19 pozitif saptanması ile kendini hastanede bulanlar var .

Herkes şaşkın , hastalar , temaslıları ..

Bizler yorgun ve çaresiz; pandemi hekimleri , temaslı takip ekibi

Yatak boşaltıyoruz, hastalarla dolduruyoruz , hızlıca tetkikleri tamamlayıp tedaviyi düzenleyip, yeniden yatak boşaltıyoruz , yeniden dolduruyoruz ...

Riskli kötüleşebilecek vakaları ayırt edip yakından gözleyebilmek için titizlikle çalışıyoruz.

Fakat doktor sayımız belli, hastane kapasitemiz belli , kaldı ki dedim ya sevdiğiniz biri nefes darlığı ile o yatakta yatıyorsa sayıların önemi kalmaz .

Sizler artık hayatı eve sığdırmalı, keyfi eş dost görüşmelerinden kaçınmalı, maske mesafe hijyen kurallarına uymalısınız .

Ancak yönetenlerin acilen daha radikal kararlar almaları gerekmektedir! Bir süreliğine Sınırlarımız acil hayati gidiş gelişler haricinde kapatılmalı, eğlence mekanları kapatılmalı, okulların açılması ertelenmeli, düğün vs gibi organizasyonlar ertelenmeli , insanları bir araya toplayıp bulaş alanı yaratacak tüm etkinlikler ve mekanlar bir süreliğine durdurulmalıdır.

Bu süre biz sağlıkçılara yerel vaka öbeklerini çözüp saptamak, bulaş kaynağı olabilecek portör vakaları ayıklayıp izole etmek için zaman tanıyacak! Sağlık alt yapısını çıkmaza sokmadan hızlıca başlayan bu bulaş furyası ile başa çıkabilmeyi sağlayacak!

