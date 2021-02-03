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10 hastadan 5’ine ancak test yaptırabiliyoruz

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, “Şu anki sistemle 10 hastadan 5’ine ancak test yaptırabiliyoruz” dedi

10 hastadan 5’ine ancak test yaptırabiliyoruz
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, Kıbrıs Postası TV’de İrfan Batu’nun hazırlayıp sunduğu Ana Haber’e bağlanarak, önemli açıklamalarda bulundu.
“Ülkelerdeki Koronavirüs hasta sayısına bakmak için PCR oranına değil, ‘yüz binde kaç hasta var’ diye bakmak gerekiyor” diyen Vudalı, yapılan test sayısı yüzdeliğine bakıp, ‘vakaların durumu nedir?’ diye yorum yapmanın doğru olmadığını kaydetti. Yüzdeliğe bakıldığında KKTC’nin Türkiye’nin de önüne geçtiğini belirten Budalı, “Oran çok yüksektir” dedi.
Otel karantina sistemine girmemek için vatandaşların gizlendiğini belirten Vudalı, “Hastalık tanısı koyamayınca bulaş zincirini kıramıyorsunuz ve hastalık zinciri böylece artıyor. Karantina sistemi belki evde olabilir ama bunu da denetleyecek sistemlerin kurulması lazım. Evlerde izole olanların dışarı çıkmamaları gerekiyor. Farklı sistemleri tartışıp, PCR sayısını arttırmamız lazım” diye konuştu.
Kapanmanın geçici bir çözüm olduğunu vurgulayan Vudalı sözlerine şunları ekledi:
“Bundan sonra yapılması gereken sağlık sistemini daha iyi bir noktaya getirmek ve PCR sayısını artırmaktır. Bunu yaparsak hastalığı kontrol altında tutabiliriz. Organizasyon şart. Eğer vakalar kontrolsüzce artmaya devam ederse, hasta yataklarınız yetmez. Vakaları kontrol altına almak için PCR testi yaptırmanız lazım, teşvik etmeniz lazım. Şu anki sistemle 10 hastadan 5’ine ancak test yaptırabiliyoruz.”
 
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