Sanal Bet suçlamasıyla davası devam eden Hakan Törehan’ın ardından bu kez eşi Ebru Törehan, sosyal medyada videosu ile olay oldu.

Lüks aracını sürerken bir elinde telefonla video çeken, diğer eliyle de radyo açıp kapatan Törehan, trafik güvenliğini hiçe saydı.

Ebru Törehan, aracının radyosunda Candan Erçetin’in “Umurumda değil” şarkısını açarak “Kapıma gelmeyin, o makamlar da size kalmayacak” diyerek siyasilere video ile gönderme yaptı.

Değirmenlik üzerinden Lefkoşa’ya girerken çekilen videoda aracın süratli olduğu, buna rağmen Ebru Törehan’ın yola bakmadan video çekmeye devam ettiği gözden kaçmadı.

Polis ise Törehan’ın trafikteki bu sorumsuzluğa duyarsız kalmadı.

Seyir halindeyken cep telefonu kullanıp video kaydı yapan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan Ebru Törehan'a, polis ekiplerinin yaptığı soruşturma sonucunda yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ekiplerinin tespit ettiği Törehan, cep telefonu kullanmak suçundan 1.810,30 TL para cezası ve 15 puan cezası alarak rapor edildi.