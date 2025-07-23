Milli Mücadele Yılları ve 1974 Barış Harekâtı sırasında şehit olan 9 Topçuköy’lü düzenlenen törenle anıldı.

Topçuköy Şehitler anıtı önünde yer alan anma töreni protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından tören, İstiklal marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Topçuköy Milli Mücadele ve Şehitleri Yaşatma Derneği Başkanı Metin Balan anma töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Halkının, 1878 yılından 1974 yılına kadar çektiği zulüm ve insanlık dışı muameleyi anımsatarak, üzerinden kaç yıl geçerse geçsin yaşananların unutulmayacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk Halkının yaşadıklarının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Balan, 1974 yılından beri ülkede huzur ve özgür bir şekilde yaşandığını ve bunun da 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı sayesinde olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de konuşmasında, şehitlerin aziz hatırası önünde saygıyla eğildiklerini ifade etti. Öztürkler, Topçuköy'de hayatını kaybeden kahramanların vatan uğruna verdikleri mücadeleyi hatırlatarak, bu topraklarda bedel ödeyenlerin emanetiyle yaşamanın bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Konuşmasında, şehitliklerin yalnızca geçmişin değil, geleceğin sorumluluğunu da yükleyen kutsal mekânlar olduğunu belirten Öztürkler, mücadelenin sadece bir dönemle sınırlı kalmadığını, bugünün ve yarının da bu bilinçle şekillenmesi gerektiğini ifade etti.

Öztürkler, vatan sevgisinin, özgürlüğe olan bağlılığın ve milli birliğin, bu topraklarda yaşayan herkesin taşıması gereken bir miras olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs’ta barış ortamını zedeleyen gelişmelere de değinen Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin adayı silahlandırma çabalarının sürdüğünü ve bu durumun iki toplum arasında güveni zedelediğini ifade etti.

Öztürkler, tüm bu olumsuzluklara rağmen Kıbrıs Türk halkının kararlılığını koruduğunu ve devlet çatısı altında, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile yaşamaya devam edeceklerini vurguladı.

Şehitlerin ve gazilerin gösterdiği fedakârlıkların unutulmayacağını belirten Ziya Öztürkler, bu mücadelenin izlerini yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın her bireyin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek töreni tamamladı.