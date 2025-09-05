Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Rum tarafının artan ABD bağımlılığının yeni dönemde kendi ayağına dolanacağını söyledi.

Partiden verilen bilgiye göre, Özersay Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Politis Gazetesi’ne verdiği demeçte Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de yaşanabilecek olası gelişmeleri değerlendirdi.

Özersay, Rum tarafının Mari’deki deniz limanı ile Baf’taki askeri havaalanını geliştirmeye yönelik projelerinin “insani yardım operasyonları” amacıyla kullanılacağı yönündeki iddianın, özellikle Türkiye açısından inandırıcı bulunmayacağını belirtti.

Türk tarafının, bu adımların güvenlikle bağlantılı stratejik bir askeri girişim olduğunu fark etmeyecek kadar saf olmadığını kaydeden Özersay, bu gelişmelerin Türkiye tarafından ek askeri tedbirleri beraberinde getirebileceğini söyledi.

Özersay, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulides başta olmak üzere Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin ABD ve İsrail ile geliştirdiği ilişkilerin, Rum tarafını bu ülkelere “daha da bağımlı” hale getirdiğini ifade etti.

Özersay, “İleride Türkiye ile ABD’nin Doğu Akdeniz’de birlikte hareket etmesi söz konusu olduğunda, ABD tarafından sunulacak bazı çözüm formüllerine Rum liderliğinin direnmesi daha da zorlaşacak.” dedi.

Kudret Özersay, ABD’nin bölge politikalarının Donald Trump döneminde başlatılan İbrahim Anlaşmaları çizgisinde ilerlediğine işaret ederek, bu çerçevede, kapsamlı çözüm yerine ticaret temelli “normalleşme” adımlarına ağırlık verildiğini belirtti.

Özersay, Kıbrıs konusunda da ABD’nin olası girişimlerinin bu doğrultuda şekillenmesinin daha gerçekçi bir beklenti olacağını ifade etti.

Kudret Özersay, “ABD girişim yaparsa bu şartlarda çözümden önce ekonomik temelli iş birlikleri için yapacaktır, kapsamlı çözüm için değil.” dedi.