Vatandaşlar ikinci ele yöneldi

Beyaz eşya satıcısı İsmail Hakkı Sarıkınacı, pandemi süreciyle gelirinin yüzden 65’ten fazla düştüğünü anlattı. Sarıkınacı, insanların alım gücü kalmadığı için yeni beyaz eşya alamadığını söyledi ve “Tamir olamayacak durumdaki cihazlarının yerine ikinci el eşya bakıyorlar” diye konuştu

Ülkemizde ve dünyada yaklaşık 1 yıldan fazladır süren yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle en çok etkilenen esnaflarımızla yapmaya başladığımız röportajlarımıza devam ediyoruz.Bugünkü konuğumuz beyaz eşya satıcısı İsmail Hakkı Sarıkınacı. 1988 Gaziantep doğumlu olan Sarıkınacı, 17 yıldır KKTC’de yaşıyor ve uzun yıllardır Mega Plus isimli işyerinin direktörlüğünü yürütüyor.Evli olduğunu belirten Sarıkınacı henüz çocuk sahibi olmadığını ifade etti.Pandemi sürecinin başlaması sonrasında çok büyük bir iş kaybı yaşadıklarını vurgulayan İsmail Sarıkınacı “İşler durdu ve mecburen işçi çıkarmak zorunda kaldık. Yanımızda çalışmaya devam eden personelimizi de dişimizden tırnağımızdan artırdığımız bir kenara attığımız birikimlerimizle ödüyoruz” dedi. Yanında çalıştırdığı personellerinin sigortalarını ve diğer vergilerini ödemek zorunda olduklarını belirten Sarıkınacı “Biz personelimizin yanında durmak zorundayız ve yapmaya gücümüz yettiğince imkanlarımız izin verdiğince devam edeceğiz.” diye konuştu.Sarıkınacı, işyerini iki ortak olarak açtıklarını ancak pandemi nedeniyle küçülmeye gidince ortağıyla yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını anlattı.Bu süreçte gelirlerinin % 65’ten aşağı düştüğünü ifade eden Sarıkınacı “Yeni beyaz eşya satışımız yok. İnsanların alım gücü kalmadığı için yeni alamıyorlar, tabi bu da işlerimize balta vuruyor” dedi.Yeni satış olmadığı için vatandaşların eski ve bozuk cihazları tamir ederek, revizyon ederek bu kötü zamanları atlatmaya çalıştıklarını söyleyen Sarıkınacı “Tamir olamayacak durumdaki cihazlarının yerine de ikinci el eşya bakıyorlar. Ne kadar idare ederseler kardır diyor insanlar. Yani tamir ve ikinci el satışlarla ayakta durmaya devam ediyoruz” diye konuştu.Koronavirüs pandemisinin ailesine maddi ve manevi etkileri olduğunu aktaran İsmail Sarıkınacı “10 yıl önce babam vefat etti. Bütün aileye bakan iki kişiyiz. Elektirik, su derken gelirlerimiz de düştü. Bunun getirdiği stres ve kaygıyı ister istemez ilişkilerine yansıtıyorsun, bunu aile bireyleri anlıyor. Bu defa da evde o mutlu mesut günlerini arıyor insan. Evde kimsenin ağzını bıçak açmıyor bir sessizlik herkes kabuğuna çekiliyor” dedi.Pandemi sürecinin başından beridir hükümet edenlerin pek bir şey yapamadığını bunun öncesinde de durumun ayni olduğunu savunan Sarıkınacı “17 yıldır bu adadayım. Hem KKTC halkı olarak, hem de daha sonra vatandaş olan insanlar için hükümet edenlerin hiç birşey yapmadıklarını düşünüyorum.Ülkede insanların sürekli şikayet ettiğini ancak hiçbir devlet yetkilisinin bu insanları duymadıklarını ifade eden İsmail Sarıkınacı “Kulaklarını daha ne kadar kapalı tutacaklar, daha ne kadar esnafın halini görmezden gelecekler. Bizi düşünmüyorlar ben bunu anlıyorum ve görüyorum açık ve net” diyerek sitem etti.Önümüzdeki süreçte hükümetin kapatmaya gitmeyip sıkı tedbirler alıp ve gerekli denetimleri yapması durumunda hızlı bir şekilde bu pandemiyi ülkece atlatabileceğimize inandığını dile getiren Sarıkınacı “Restorantlarda olsun eğlence yerlerinde olsun, insanlar da sosyal mesafesine, hijyenine ve temizliğine dikkat ederse burası küçük bir yer çok hızlı bir şekilde bu pandemiyi atlatacağımıza inanıyorum” dedi.Devletin küçük esnafa sahip çıkması gerektiğini belirten İsmail Sarıkınacı, “Bunu maddi olarak yapamıyorsa bile manevi olarak esnafın yanlarında durması ile bu süreci hep birlikte başarabileceğimize bizi inandırsın o güveni bize versin” diyerek hükümete mesaj yolladı.Pandemi sonrasında gelecekle ilgili çok güzel planları olduğunu anlatan Sarıkınacı, pandemi bittikten sonra adada imalata yöneleceğini ifade etti. “Klimamızı kendimiz üretmek için çalışmalar yapacağız. Devletten ve klima sektöründeki arkadaşlardan ısıtma ve soğutma işi ile ilgilenen arkadaşlarla büyük çaplı bir görüşme gerçekleştirdik. En kısa zamanda bir fabrika kurmayı ve üretime geçip halkımıza yerli malı klimalarımızı sunmayı umuyoruz” diyen İsmail Sarıkınacı gelecekle ilgili umudunu asla yitirmediğini sözlerine ekledi.