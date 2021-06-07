Sizin Dünyanız: Zeki Tuncelli

Hazırlayan:
Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Heyecanlı ve sabırsız.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Gezgin olarak Belgesel yapan bir yönetmen olmak isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Dans özellikle Halk dansları
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
İnsanoğlunun önyargıları ve de uğradığı haksızlıklar
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yaşadığım ve yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Hayatım boyunca yaşadığım her şeyi istediğim için yaşadım veya o an öyle yapılması gerektiği için yaptım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Dansı ve Müziği bu yaşımda dahi vücudumun her yerinde hissedebilmem.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Aslında hayatımın dönüm noktası bir isim çok sevdiğim değerli hocam TANJU HASTUNÇ. Kıbrıs Türk Halk Danslarında beni ben olmam için eğiten, onun aşıladığı şevkle kültürüme hizmet etmeme vesile olan yürek.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Aynalar Danslar ve Gölgeler - Muzaffer GÜRBOĞA / Denemeler
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Müzik benim için yaşamın ve sevginin kaynağıdır. Ayırım yapmadan her müziği dinlerim ve keyif alırım. Sadece vazgeçemediğim tek müzik yurdumun geleneksel müzikleri.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Söyle Kalbim Nereye Gideyim?
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Genellikle giyim üzerine her zaman alışveriş yapmayı çok severim.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Dolabımdaki her şey benim için her zaman gereklidir.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Giyinmeyi çok severim ve giyimde ayırım yapmam. O yüzden de Giyim diyorum.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Her durumda, her şekilde ve her olayda içimdeki umarsız Polyanna’yı değiştirmek isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Aklıma koyduğumu yapmak elde etmek istediğimi elde etmek için sonuna kadar gitmek (Hele konu danssa). Kısaca AZMİM.
OLMASA DA OLUR...
Çok para
OLMAZSA OLMAZ...
DANS
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Açlığımı gidereceğim her tür yemeği yapmayı severim tabiki elimden gelenleri. Bunlar da genellikle de pratik ve çabuk olanlardır.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
İnsanoğlunun barış, huzur, sağlık ve de din, dil, ırk, cinsiyet eşitsizliği olmayacağı savaşlarla değil dansla, müzikle, sevgiyle bezendiği bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Dans ve müziğin tutkusunu hissettiğim gibi büyülenerek aşkı hissetmek.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Mustafa Kemal Atatürk ve Che Guera
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Yeni Zelanda ve Sierra Leone
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Yeni Zelanda ya gitmek ve Güney Afrika ya gidip safari yapmak
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Doğada hiçbir şey durağan değildir. Sürekli bir devinim ve değişim halindedir. Bu devingenliğe, ritme insanlar uyum sağlayamadığında, yani doğanın dansına ortak olmadığında sorunlar başlıyor. Her varoluş kendini dansla ifade eder. Bütüne ulaşma çabasıdır dans. Parçaların birleşmesidir. Şiirde kelimeler, resimde boyalar, müzikte notalar, aşkta ise kalpler dans eder, ruhlar da kuşkusuz. Zamanımızı bir dans gibi yaşamak mutluluğu sevgiyi bütünleyerek hissederek yaşamak bir heyecan vede yaşam felsefesidir benim için kısaca mutsuzluğumu tek başıma dahi her hangi bir müzikle de dans ederek yok etmeye çalışmam bende olan hayatın tutkusudur.