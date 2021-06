Sizin Dünyanız: Zeki Tuncelli

Bugünkü konuğum ele avuca sığmaz enerjisi, kocaman kalbi, yurduna olan sevdasıyla yoluna yılmadan devam eden bir dost... Halk Dansları Eğitmeni Zeki Tuncelli...

Hazırlayan:

Erçin SELASİYE

Heyecanlı ve sabırsız.Gezgin olarak Belgesel yapan bir yönetmen olmak isterdim.Dans özellikle Halk danslarıİnsanoğlunun önyargıları ve de uğradığı haksızlıklarYaşadığım ve yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Hayatım boyunca yaşadığım her şeyi istediğim için yaşadım veya o an öyle yapılması gerektiği için yaptım.Dansı ve Müziği bu yaşımda dahi vücudumun her yerinde hissedebilmem.Aslında hayatımın dönüm noktası bir isim çok sevdiğim değerli hocam TANJU HASTUNÇ. Kıbrıs Türk Halk Danslarında beni ben olmam için eğiten, onun aşıladığı şevkle kültürüme hizmet etmeme vesile olan yürek.Aynalar Danslar ve Gölgeler - Muzaffer GÜRBOĞA / DenemelerMüzik benim için yaşamın ve sevginin kaynağıdır. Ayırım yapmadan her müziği dinlerim ve keyif alırım. Sadece vazgeçemediğim tek müzik yurdumun geleneksel müzikleri.Söyle Kalbim Nereye Gideyim?Genellikle giyim üzerine her zaman alışveriş yapmayı çok severim.Dolabımdaki her şey benim için her zaman gereklidir.Giyinmeyi çok severim ve giyimde ayırım yapmam. O yüzden de Giyim diyorum.Her durumda, her şekilde ve her olayda içimdeki umarsız Polyanna’yı değiştirmek isterdim.Aklıma koyduğumu yapmak elde etmek istediğimi elde etmek için sonuna kadar gitmek (Hele konu danssa). Kısaca AZMİM.Çok paraDANSAçlığımı gidereceğim her tür yemeği yapmayı severim tabiki elimden gelenleri. Bunlar da genellikle de pratik ve çabuk olanlardır.İnsanoğlunun barış, huzur, sağlık ve de din, dil, ırk, cinsiyet eşitsizliği olmayacağı savaşlarla değil dansla, müzikle, sevgiyle bezendiği bir dünya.Dans ve müziğin tutkusunu hissettiğim gibi büyülenerek aşkı hissetmek.Mustafa Kemal Atatürk ve Che GueraYeni Zelanda ve Sierra LeoneYeni Zelanda ya gitmek ve Güney Afrika ya gidip safari yapmakDoğada hiçbir şey durağan değildir. Sürekli bir devinim ve değişim halindedir. Bu devingenliğe, ritme insanlar uyum sağlayamadığında, yani doğanın dansına ortak olmadığında sorunlar başlıyor. Her varoluş kendini dansla ifade eder. Bütüne ulaşma çabasıdır dans. Parçaların birleşmesidir. Şiirde kelimeler, resimde boyalar, müzikte notalar, aşkta ise kalpler dans eder, ruhlar da kuşkusuz. Zamanımızı bir dans gibi yaşamak mutluluğu sevgiyi bütünleyerek hissederek yaşamak bir heyecan vede yaşam felsefesidir benim için kısaca mutsuzluğumu tek başıma dahi her hangi bir müzikle de dans ederek yok etmeye çalışmam bende olan hayatın tutkusudur.