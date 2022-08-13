Sizin Dünyanız: Zehra Juri

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Sevgi.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Bu işi yapmam gerekiyordu. O yüzden yaptığım işten gayet memnunum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
İnsanların ve insanlığın mutluluğu, refahı ve huzuru.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Adaletsizlik.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Pişman olacağım bir şey yapmam.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Hedeflerime ulaşmak.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Oğlum.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Bilgi kitabı.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Relax müzik.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Zeytin Agacı
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Bir saksı çiçek.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Gereksizleri tutmuyorum.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Melek.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Kendimi olduğu gibi kabul ediyorum ve değişime açığım her an değişimdir.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Sevgi dolu oluşum.
OLMASA DA OLUR...
Beni sevmeseler de olur çünkü zaten ben kendimi sevmekle meşgulüm.
OLMAZSA OLMAZ...
Kendime zaman ayırmak.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Pişirdiğim her yemek güzel, çünkü yemeklerimi sevgimi katarak yapıyorum.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Ormanının içinde doğayla bütünleşmiş büyük bir evim olmasını çok isterdim. Evi barkı olmayan insanları barındırmak, karınlarını doyurmak ve onlara huzur vermek isterdim.
AŞK BENİM İÇİN...
Çok önemli çünkü ben aşkım.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Einstein’la tanışmak isterdim.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Mısır.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
İnsanların hayatlarına dokunup onları uyandırmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Dilerim tüm insanlık uyanışa geçer, koşulsuz sevgiyi bulur ve refaha erer. SEVGİ VE AŞKLA.
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