Sizin Dünyanız: Zehra Juri

Bugünkü konuğum sevgi dolu, adaletli, yeniliklere açık bir kadın... Kişisel Gelişim Yaşam Koçu Zehra Juri...

Sevgi.Bu işi yapmam gerekiyordu. O yüzden yaptığım işten gayet memnunum.İnsanların ve insanlığın mutluluğu, refahı ve huzuru.Adaletsizlik.Pişman olacağım bir şey yapmam.Hedeflerime ulaşmak.Oğlum.Bilgi kitabı.Relax müzik.Zeytin AgacıBir saksı çiçek.Gereksizleri tutmuyorum.Melek.Kendimi olduğu gibi kabul ediyorum ve değişime açığım her an değişimdir.Sevgi dolu oluşum.Beni sevmeseler de olur çünkü zaten ben kendimi sevmekle meşgulüm.Kendime zaman ayırmak.Pişirdiğim her yemek güzel, çünkü yemeklerimi sevgimi katarak yapıyorum.Ormanının içinde doğayla bütünleşmiş büyük bir evim olmasını çok isterdim. Evi barkı olmayan insanları barındırmak, karınlarını doyurmak ve onlara huzur vermek isterdim.Çok önemli çünkü ben aşkım.Einstein’la tanışmak isterdim.Mısır.İnsanların hayatlarına dokunup onları uyandırmak.Dilerim tüm insanlık uyanışa geçer, koşulsuz sevgiyi bulur ve refaha erer. SEVGİ VE AŞKLA.