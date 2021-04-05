Sizin Dünyanız: Yrd. Doç. Dr. Saniye Albaş

HAZIRLAYAN: ERÇİN SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TAMAMLAYACAK OLSAM…
Hassas, kırılgan.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Hukukçu olmak çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir şeydi. Hukuku ve akademisyenliği seviyorum; ancak Arkeoloji ve Sanat Tarihi de çok sevdiğim ve ilgilendiğim bir başka alan.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Hak, hukuk, adalete ilişkin konular.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Pişmanlığım yok, bence yaşanılan her şey yaşanması gerektiği için vardır.
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Hayata hep pozitif bakmaya çalıştığım için, yaşamın içinde sevinebileceğim bir şeyler mutlaka bulurum o sebeple en büyük diye kısıtlamamak lazım sanırım.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
25 yaş sonrası.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Nutuk … Atamızın bize armağanı.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Anadolu Rock, Türk Halk Müziği, 70’ler, 80’ler ve 90’lar Yerli ve Yabancı Müzikler.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
İçimdeki Deniz Filmi. Müthiş bir Javier Bardem oyunculuğu ayrıca bu filmde ‘’ötanazi’’ konusuna değinilmiştir. İzlenmesi şart diye düşünüyorum
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kırmızı keten bir gömlek
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Gereksiz kıyafet ve eşya yoktur ben de. Eğer giymeyeceğimi düşünüyorsam eşyaları mutlaka ihtiyaç sahibi kişilere ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği Geri Dönüşüm Kutularına bırakıyorum. Şimdilerde Vakıflar İdaresi İyilik Durağını keşfettim. Artık kullanılmayan eşyaları oraya bağışlayacağım.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Hatırlanmak ve samimiyet dünyanın en güzel hediyesi.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Sanırım çok fazla duygusalım ve hemen ağlıyorum. Kendimi bu konuda eğitmem lazım.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Hassasiyetim, inançlı oluşum. Bu beni ben yapan, sevdiğim bir özellik.
OLMASA DA OLUR...
Hırs, ihtiras, haris, harese artık ne derseniz.
OLMAZSA OLMAZ...
Sevgi.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Molehiya ve pilav sanırım.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
İhtiraslardan, rekabetten uzak bir dünya ama çok ütopik gelecek biliyorum.
AŞK BENİM İÇİN...
Çok önemli bir kavram. Çok yönlü, göreceli. Çok klişe gelebilir belki; kişiye, hayvana, bitkiye ve Yaradan’a duyulan.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Atatürk ile elbette.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YERLER...
Anadolu’nun her yerini hemen hemen gördüm ama görmediğim yerlerine de gitmek istiyorum. Türkiye, masal gibi bir ülke … Ruhuma yakın olduğunu düşündüğüm İtalya özellikle Toskana ve Floransa’yı, hala eski dokusunu koruyan Küba’yı, ne Afrika ne de Arap kültürünün baskın olduğu aslında tam bir sentez şehir olan Marakeş/Fas’ı, kültürü, tarihi ve doğası ile Güney Kore’nin gizemli taraflarını ve tabiki Uzak Doğu’yu son olarak da Türk Cumhuriyetleri’ni merak ediyorum. Aslında Kuzey Işıkları’nı da merak ediyorum ama çok soğuğa dayanıklı değilim o nedenle gitmem uygun olmaz gibi.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Aslında yapmak istediğim her ne varsa yapmaya çalışıyorum. Bence sağlık ve iç huzur olduktan sonra her şey olur. Şükretmek bana iyi geliyor.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
2020 yılından beri dünyaca uğraştığımız salgının bir felaket olmaktan çıkmasını, sağlıklı olmayı ve özgürleşmeyi diliyorum. Yaşadığımız her anın kıymetini bilerek hayatımızı sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum. Hayat, iyi ve kötü anılardan ibaret. Bunu idrak edip yaşayabilmek en doğrusu kanaatimce.
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