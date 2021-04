Sizin Dünyanız: Yrd. Doç. Dr. Saniye Albaş

Halkın Sesi Ailesi olarak "Halkın Dili" olmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz bir hukukçu Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saniye Albaş. İyi okumalar efendim...

HAZIRLAYAN: ERÇİN SELASİYE

Hassas, kırılgan.Hukukçu olmak çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir şeydi. Hukuku ve akademisyenliği seviyorum; ancak Arkeoloji ve Sanat Tarihi de çok sevdiğim ve ilgilendiğim bir başka alan.Hak, hukuk, adalete ilişkin konular.Haksızlık.Pişmanlığım yok, bence yaşanılan her şey yaşanması gerektiği için vardır.Hayata hep pozitif bakmaya çalıştığım için, yaşamın içinde sevinebileceğim bir şeyler mutlaka bulurum o sebeple en büyük diye kısıtlamamak lazım sanırım.25 yaş sonrası.Nutuk … Atamızın bize armağanı.Anadolu Rock, Türk Halk Müziği, 70’ler, 80’ler ve 90’lar Yerli ve Yabancı Müzikler.İçimdeki Deniz Filmi. Müthiş bir Javier Bardem oyunculuğu ayrıca bu filmde ‘’ötanazi’’ konusuna değinilmiştir. İzlenmesi şart diye düşünüyorumKırmızı keten bir gömlekGereksiz kıyafet ve eşya yoktur ben de. Eğer giymeyeceğimi düşünüyorsam eşyaları mutlaka ihtiyaç sahibi kişilere ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği Geri Dönüşüm Kutularına bırakıyorum. Şimdilerde Vakıflar İdaresi İyilik Durağını keşfettim. Artık kullanılmayan eşyaları oraya bağışlayacağım.Hatırlanmak ve samimiyet dünyanın en güzel hediyesi.Sanırım çok fazla duygusalım ve hemen ağlıyorum. Kendimi bu konuda eğitmem lazım.Hassasiyetim, inançlı oluşum. Bu beni ben yapan, sevdiğim bir özellik.Hırs, ihtiras, haris, harese artık ne derseniz.Sevgi.Molehiya ve pilav sanırım.İhtiraslardan, rekabetten uzak bir dünya ama çok ütopik gelecek biliyorum.Çok önemli bir kavram. Çok yönlü, göreceli. Çok klişe gelebilir belki; kişiye, hayvana, bitkiye ve Yaradan’a duyulan.Atatürk ile elbette.Anadolu’nun her yerini hemen hemen gördüm ama görmediğim yerlerine de gitmek istiyorum. Türkiye, masal gibi bir ülke … Ruhuma yakın olduğunu düşündüğüm İtalya özellikle Toskana ve Floransa’yı, hala eski dokusunu koruyan Küba’yı, ne Afrika ne de Arap kültürünün baskın olduğu aslında tam bir sentez şehir olan Marakeş/Fas’ı, kültürü, tarihi ve doğası ile Güney Kore’nin gizemli taraflarını ve tabiki Uzak Doğu’yu son olarak da Türk Cumhuriyetleri’ni merak ediyorum. Aslında Kuzey Işıkları’nı da merak ediyorum ama çok soğuğa dayanıklı değilim o nedenle gitmem uygun olmaz gibi.Aslında yapmak istediğim her ne varsa yapmaya çalışıyorum. Bence sağlık ve iç huzur olduktan sonra her şey olur. Şükretmek bana iyi geliyor.2020 yılından beri dünyaca uğraştığımız salgının bir felaket olmaktan çıkmasını, sağlıklı olmayı ve özgürleşmeyi diliyorum. Yaşadığımız her anın kıymetini bilerek hayatımızı sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum. Hayat, iyi ve kötü anılardan ibaret. Bunu idrak edip yaşayabilmek en doğrusu kanaatimce.