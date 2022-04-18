Sizin Dünyanız: Yıldan Yaşar

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
İnsancıl.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Öğretmen olmayı çok isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Yaşadığımız ekonomik ve güncel sorunlar.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Çok genç yaşta yaptığım evlilik.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Kızım.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Eşimden ayrılmak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Ruhun Yasaları.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Eski şarkılar.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Eat Pray Love.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Sema Soykan’ın Keşke kitabı.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Yoktur.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kitap.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Çoğu zaman kendimi tam olarak doğru ifade edememem.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Tüm özelliklerimi beğeniyorum (Canım Kendim)
OLMASA DA OLUR...
İki yüzlü insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Neskahvem.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Lazanya.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Var olan tüm canlıların huzur dolu, barış ve sevgi dolu bir dünyada yaşamaları.
AŞK BENİM İÇİN...
Gelip geçici.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Atatürk.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Uzakdoğu – Hindistan.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Dünya tutu.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
İnsanların sevginin kaynakta değil, yüreklerinde olduğunu bu dünyada sadece kendilerinin değil tüm canlıların yaşama hakkının olduğunu anladıkları zaman, sevgi dahil her şey çoğalarak kendilerine dönecektir.