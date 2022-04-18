Sizin Dünyanız: Yıldan Yaşar

Bugünkü konuğum insancıl yapısı, yaşama sevinci ve özgür ruhuyla bir gezgin... Posta Dairesi Müdürlüğü Arşiv Sorumlusu Yıldan Yaşar...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

İnsancıl.Öğretmen olmayı çok isterdim.Yaşadığımız ekonomik ve güncel sorunlar.Haksızlık.Çok genç yaşta yaptığım evlilik.Kızım.Eşimden ayrılmak.Ruhun Yasaları.Eski şarkılar.Eat Pray Love.Sema Soykan’ın Keşke kitabı.Yoktur.Kitap.Çoğu zaman kendimi tam olarak doğru ifade edememem.Tüm özelliklerimi beğeniyorum (Canım Kendim)İki yüzlü insanlar.Neskahvem.Lazanya.Var olan tüm canlıların huzur dolu, barış ve sevgi dolu bir dünyada yaşamaları.Gelip geçici.Atatürk.Uzakdoğu – Hindistan.Dünya tutu.İnsanların sevginin kaynakta değil, yüreklerinde olduğunu bu dünyada sadece kendilerinin değil tüm canlıların yaşama hakkının olduğunu anladıkları zaman, sevgi dahil her şey çoğalarak kendilerine dönecektir.