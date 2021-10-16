Sizin Dünyanız: Vedia Serden Çağra

Bugünkü konuğum eski bir dost... Eğlenceli, yardımsever, ne istediğini bilen güçlü ve sevgi dolu bir kadın... Gazeteciler Birliği Sekreteri Vedia Serden Çağa...

Eğlenceli biriyim sanırım.Sürekli seyahat etmeyi gerektiren bir işimin olmasını isterdim.İşim ve ailem.Haksızlık.Geçmişte elime geçen fırsatları değerlendirememek.Evlatlarım.Anne olmak.Zülfü Livaneli kitapları.Nostaljik şarkılar.Bee Gees Belgeseli.Aile nişanı için abiye elbise.Kalın kabanım.Ayakkabı.Keşke insanları kendim gibi zannetmesem.Yardımseverlik.Gereksiz insanlar.Ailem ve arkadaşlarım.Fırın makarnası.Herkesin eşit haklara sahip olduğu bir dünya.Artun Çağa.Deniz Gezmiş.İtalya.Kız arkadaşlarımla tatile çıkmak.Ertelemeden sevdiklerinize sarılın, onları sevdiğinizi söyleyin, size zarar veren olumsuz insanlarla ilişkinizi kesin. Hayat çok kısa…