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Sizin Dünyanız: Vedia Serden Çağra

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Bugünkü konuğum eski bir dost... Eğlenceli, yardımsever, ne istediğini bilen güçlü ve sevgi dolu bir kadın... Gazeteciler Birliği Sekreteri Vedia Serden Çağa...

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Sizin Dünyanız: Vedia Serden Çağra
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KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Eğlenceli biriyim sanırım.
 
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Sürekli seyahat etmeyi gerektiren bir işimin olmasını isterdim.
 
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
İşim ve ailem.
 
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
 
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Geçmişte elime geçen fırsatları değerlendirememek.
 
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Evlatlarım.
 
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Anne olmak.
 
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Zülfü Livaneli kitapları.
 
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Nostaljik şarkılar.
 
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Bee Gees Belgeseli.
 
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Aile nişanı için abiye elbise.
 
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Kalın kabanım.
 
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Ayakkabı.
 
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Keşke insanları kendim gibi zannetmesem.
 
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Yardımseverlik.
 
OLMASA DA OLUR...
Gereksiz insanlar.
 
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem ve arkadaşlarım.
 
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Fırın makarnası.
 
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Herkesin eşit haklara sahip olduğu bir dünya.
 
AŞK BENİM İÇİN...
Artun Çağa.

 
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Deniz Gezmiş.
 
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
İtalya.
 
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Kız arkadaşlarımla tatile çıkmak.
 
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Ertelemeden sevdiklerinize sarılın, onları sevdiğinizi söyleyin, size zarar veren olumsuz insanlarla ilişkinizi kesin. Hayat çok kısa…
 
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