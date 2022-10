Sizin Dünyanız: Ulus Irgad

Bugünkü konuğum bütün hayatını öğrenmeye ve öğretmeye adamış bir Kıbrıslı... Ulus Irgad...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Toplumcuyum...Şu an emekliyim, ama dünyaya yeniden gelsem gene hayatımı hep okumaya ayırırdım.Benim gündemimi en fazla meşgul eden Kıbrıs'ın çözümsüzlüğü ve Kıbrıs sorununun hala devam etmesidir.Kayıtsız kalamadığım şey insanların ezilmesi, baskı altında olması ve sömürülmesidir.En büyük pişmanlığım yoktur. İçinde bulunduğum durumdan mutluluk çıkarmaya çalışırım.En büyük sevincim, devamlı yazmak ve kitabımın yayınlanmasını görmektir.Hayatımın dönüm noktası olumsuz olmalarına rağmen 1963 ve 1974 olayları olmuştur.Başucumda 30'a yakın fazla kitap vardır. Bunlar arasında İngilizce ve Türkçe kitaplar vardır. Mesela "The Secret Message" adlı bir İngilizce Kitap, gene Hiciv Edebiyatı, Hısar Dergisi, Clio Balkans adlı İngilizce benden de beş makalenin olduğu Orta Avrupa Demokrasi Derneğinin bastığı bir kitap, gene Server Tanilli'nin yazdığı 4. 5. ve 6. ciltlerini birlikte okuduğum "Yüzyılların gerçeği olan üç cilt kitap, El James'in "50 shadesof Grey" adlı romanı, Erich Fromm'un "Sevme Sanatı" adlı kitabı, Elif Şafak'ın "İskender" adlı romanı ve Ahmet Şık'ın arkadaşlarıyla birlikte yazdığı "Duvar" adlı kitabıyla bir yığın araştırma, belgesel kitap ve roman var ve bunlar 30 veya daha fazla tutmaktadır.Çok sesli ve Klasik Müzik...Bütün anlamlı ve mesaj veren filmleri severim. İngilizce veya Türkçe fark etmez...Kitaplar alıyorum. Çünkü en fazla kitap okumayı seviyorum. Büyük bir kütüphanem vardır evimde. En büyük zenginliğim de kütüphanem...Dolabımdaki her şey gereklidir. Gereksiz şeyleri almam...Benim için alınabilecek en güzel hediye kitaptır.Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey yoktur. Hayatımdan memnunum.Kendimde beğendiğim şey araştırma ve yaratma isteği ve de okuyup yazmamdır.Bunu kendime hiç sormadım çünkü her zaman lüksü değil kullanacağım şeyleri aldım.Okumak ve yazmak bir de gezmek...Sabah kahvaltısı hazırlamak hoşuma gider...Tüm insanların okuyacağı, birbirlerini sevip eşitçe paylaşacakları, savaşsız, sömürüsüz mutlu bir dünya.Sevmek, sevilmek ve tüm dünya ile insanlığı sevmektir. Sevmekle insanlar dünyayı da severler eğer dünyayı sevmiyorlarsa bu gerçek bir sevgi değildir.Düşünce adamlarıyla, felsefecilerle, dünyayı yorumlayanlarla tanışmak ve tartışmak isterdim...Portekiz, Yunan Adaları, İspanya, Hollanda, Danimarka, Danimarka, Kanada ve Avustralya'yı çok görmek isterdim.Mutlaka yapma istediğim: Kütüphanemdeki tüm kitapları bitirmek birkaç tane roman yazmak ve daha da kitaplarımı yayınlamak isterim...Mutlu, huzurlu ve barış içinde bir dünya görmek istiyorum...