Sizin Dünyanız: Ulus Irgad

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Toplumcuyum...
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Şu an emekliyim, ama dünyaya yeniden gelsem gene hayatımı hep okumaya ayırırdım.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Benim gündemimi en fazla meşgul eden Kıbrıs'ın çözümsüzlüğü ve Kıbrıs sorununun hala devam etmesidir.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Kayıtsız kalamadığım şey insanların ezilmesi, baskı altında olması ve sömürülmesidir.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
En büyük pişmanlığım yoktur. İçinde bulunduğum durumdan mutluluk çıkarmaya çalışırım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
En büyük sevincim, devamlı yazmak ve kitabımın yayınlanmasını görmektir.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Hayatımın dönüm noktası olumsuz olmalarına rağmen 1963 ve 1974 olayları olmuştur.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Başucumda 30'a yakın fazla kitap vardır. Bunlar arasında İngilizce ve Türkçe kitaplar vardır. Mesela "The Secret Message" adlı bir İngilizce Kitap, gene Hiciv Edebiyatı, Hısar Dergisi, Clio Balkans adlı İngilizce benden de beş makalenin olduğu Orta Avrupa Demokrasi Derneğinin bastığı bir kitap, gene Server Tanilli'nin yazdığı 4. 5. ve 6. ciltlerini birlikte okuduğum "Yüzyılların gerçeği olan üç cilt kitap, El James'in "50 shadesof Grey" adlı romanı, Erich Fromm'un "Sevme Sanatı" adlı kitabı, Elif Şafak'ın "İskender" adlı romanı ve Ahmet Şık'ın arkadaşlarıyla birlikte yazdığı "Duvar" adlı kitabıyla bir yığın araştırma, belgesel kitap ve roman var ve bunlar 30 veya daha fazla tutmaktadır.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Çok sesli ve Klasik Müzik...
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Bütün anlamlı ve mesaj veren filmleri severim. İngilizce veya Türkçe fark etmez...
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kitaplar alıyorum. Çünkü en fazla kitap okumayı seviyorum. Büyük bir kütüphanem vardır evimde. En büyük zenginliğim de kütüphanem...
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Dolabımdaki her şey gereklidir. Gereksiz şeyleri almam...
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Benim için alınabilecek en güzel hediye kitaptır.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey yoktur. Hayatımdan memnunum.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Kendimde beğendiğim şey araştırma ve yaratma isteği ve de okuyup yazmamdır.
OLMASA DA OLUR...
Bunu kendime hiç sormadım çünkü her zaman lüksü değil kullanacağım şeyleri aldım.
OLMAZSA OLMAZ...
Okumak ve yazmak bir de gezmek...
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Sabah kahvaltısı hazırlamak hoşuma gider...
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Tüm insanların okuyacağı, birbirlerini sevip eşitçe paylaşacakları, savaşsız, sömürüsüz mutlu bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Sevmek, sevilmek ve tüm dünya ile insanlığı sevmektir. Sevmekle insanlar dünyayı da severler eğer dünyayı sevmiyorlarsa bu gerçek bir sevgi değildir.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Düşünce adamlarıyla, felsefecilerle, dünyayı yorumlayanlarla tanışmak ve tartışmak isterdim...
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Portekiz, Yunan Adaları, İspanya, Hollanda, Danimarka, Danimarka, Kanada ve Avustralya'yı çok görmek isterdim.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Mutlaka yapma istediğim: Kütüphanemdeki tüm kitapları bitirmek birkaç tane roman yazmak ve daha da kitaplarımı yayınlamak isterim...
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Mutlu, huzurlu ve barış içinde bir dünya görmek istiyorum...