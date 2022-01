Sizin Dünyanız: Ufuk Demirbağ

Bugünkü konuğum sevecen, ailesini ve işini her şeyin üzerinde tutan, pozitif kişiliğiyle etrafına neşe saçan bir iş insanı... Ufuk Demirbağ...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Sevecen.Doktorluk.İşim.Yalan söylenmesi.Erteleyip daha sonra yaparım dediğim planlarım.Kızım.Anne olmak.İsmail Keski’nin Hediye kitabı.Tüm müzik dallarından ayrı ayrı keyif alan biriyim ama 45 lik Türkçe Pop sanırım en keyif aldığım.Mucize.Küpe.Hiç giymediğim yağmurluğum.Yürekten verilen her hediye benim için çok kıymetlidir.En çok düşündüğüm soru bu oldu galiba :). Sanırım artısı ve eksileri ile kendimi olduğum gibi seviyorum.Pozitif bir kişiliğe sahip olmam.Etrafına sürekli negatif duygular veren insanlar.Ailem.Zeytinyağlı yaprak sarma.Adaletin ve eşitliğin olduğu bir dünya.Keyif alarak yaptığım her şey.Tam bir Müzeyyen Senar hayranıyım. Sanırım onunla tanışmayı çok isterdim.Budapeşte.Sırt çantamı alıp keşfetmek istediğim yerleri gezip görmek.Hayat çok kısa. Yaşadığımız her anın ve bizi biz yapan sevdiklerimizin kıymetini bilelim.