Sizin Dünyanız: Ufuk Demirbağ

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Sevecen.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Doktorluk.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
İşim.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…
Yalan söylenmesi.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Erteleyip daha sonra yaparım dediğim planlarım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Kızım.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
Anne olmak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
İsmail Keski’nin Hediye kitabı.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Tüm müzik dallarından ayrı ayrı keyif alan biriyim ama 45 lik Türkçe Pop sanırım en keyif aldığım.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Mucize.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Küpe.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY…
Hiç giymediğim yağmurluğum.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Yürekten verilen her hediye benim için çok kıymetlidir.
KENDİNLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…
En çok düşündüğüm soru bu oldu galiba :). Sanırım artısı ve eksileri ile kendimi olduğum gibi seviyorum.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Pozitif bir kişiliğe sahip olmam.
OLMASA DA OLUR...
Etrafına sürekli negatif duygular veren insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Zeytinyağlı yaprak sarma.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Adaletin ve eşitliğin olduğu bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Keyif alarak yaptığım her şey.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Tam bir Müzeyyen Senar hayranıyım. Sanırım onunla tanışmayı çok isterdim.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Budapeşte.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Sırt çantamı alıp keşfetmek istediğim yerleri gezip görmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Hayat çok kısa. Yaşadığımız her anın ve bizi biz yapan sevdiklerimizin kıymetini bilelim.
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