Sizin Dünyanız: Tolga Atakan

Bugünkü konuğum ülkemizin tanınmış ekonomistlerinden ayrıca başarılı ve duyarlı iş insanı Tolga Atakan

Duygusal.Pilot olurdum.Ülkemin içinde bulunduğu olumsuzluklar, ekonomik kriz.Haksızlık.Kendime kalsın.Kızımın doğumu.1999 yılında işimle ilgili attığım bir adımın olumlu sonuçlanmasıNutuk.Hard Rock.007 No Time To Die.Elektro gitar.Yok diyebilirim.Hal hatır sormak yeter.Hayır diyememek.Sabrım.Riyakar insanlar.Dostlarım.Tavuk sote.Kaynakların doğru kullanıldığı.Enerji kaynağı.Mustafa Kemal Atatürk.Sibirya.Kuzey Işıklarını (Auroa Borealis) yerinde izleyebilmek.Şu kısacık ömrümüzü hır gür ile, birbirimizi kırmak ile, anlamsız hırslar ile geçirmeye harcamaya son verebilsek keşke..,,