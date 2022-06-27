Sizin Dünyanız: Tolga Atakan

Bugünkü konuğum ülkemizin tanınmış ekonomistlerinden ayrıca başarılı ve duyarlı iş insanı Tolga Atakan
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Duygusal.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Pilot olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Ülkemin içinde bulunduğu olumsuzluklar, ekonomik kriz.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Kendime kalsın.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Kızımın doğumu.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
1999 yılında işimle ilgili attığım bir adımın olumlu sonuçlanması
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Nutuk.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Hard Rock.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
007 No Time To Die.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Elektro gitar.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Yok diyebilirim.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Hal hatır sormak yeter.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Hayır diyememek.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Sabrım.
OLMASA DA OLUR...
Riyakar insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Dostlarım.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Tavuk sote.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Kaynakların doğru kullanıldığı.
AŞK BENİM İÇİN...
Enerji kaynağı.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Mustafa Kemal Atatürk.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Sibirya.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Kuzey Işıklarını (Auroa Borealis) yerinde izleyebilmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Şu kısacık ömrümüzü hır gür ile, birbirimizi kırmak ile, anlamsız hırslar ile geçirmeye harcamaya son verebilsek keşke..,,