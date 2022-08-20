Sizin Dünyanız: Suzan Karaman

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
İnsanım.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Daha çok kitap okurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Yurdumun ve Halkımın Yok oluşa sürüklenmesi.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yok.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Çocuklarımın sevgisi.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Sürgün.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Tohum yazarı – Muzaffer Oruçoğlu.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Halk ezgileri.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Cesur Yürek.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kitap.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Yoktur.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Çiçek ve Kitap.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Duygusallık.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
İlke ve Prensipler.
OLMASA DA OLUR...
Çok para.
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Fırında Etli Patates.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Savaşsız sömürüsüz barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Halkların kardeşliği.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Hiç kimse yok.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Petra.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Kitap yazmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Son olarak diyeceğim şu; Çarpık sistem ve sınıf ayırımı olan dünyada, sınıf mücadelesinde Umut Tohumlarını nerde olursak olalım çok çok ekelim… Dünya birkaç sütü bozuk uyuşturucu ve silah mafyasına kalmış gibi. Bunlara karşı kavgada çoğalmalıyız…