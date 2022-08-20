banner762
banner815
Singer Porsche 911 Cabriolet’i Turbo Study
Singer Porsche 911 Cabriolet’i Turbo Study
8 0
Galatasaray Gomis ile güldü
Galatasaray Gomis ile güldü
13 0
 
Arıcıların umutları yıkıldı
Arıcıların umutları yıkıldı
15 0
Bafra'da bir ev, bir de araba yangını
Bafra'da bir ev, bir de araba yangını
21 0
Erdal Barut anı maçının kazananı Esentepe
Erdal Barut anı maçının kazananı Esentepe
31 0
“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
17 0
Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor
Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor
39 0
banner797

Sizin Dünyanız: Suzan Karaman

banner476

Bugünkü konuğum hayatı boyunca halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele eden bir insan... Sözünü esirgemeyen ilke ve prensip sahibi bir kadın... Köşe yazarı Suzan Karaman...

banner825
Sizin Dünyanız: Suzan Karaman

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

 
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
İnsanım.
 
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Daha çok kitap okurdum.
 
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Yurdumun ve Halkımın Yok oluşa sürüklenmesi.


 
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
 
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yok.
 
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Çocuklarımın sevgisi.


 
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Sürgün.
 
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Tohum yazarı – Muzaffer Oruçoğlu.
 
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK... 
Halk ezgileri.


 
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Cesur Yürek.
 
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY... 
Kitap.
 
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY... 
Yoktur.


 
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Çiçek ve Kitap.
 
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Duygusallık.
 
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
İlke ve Prensipler.


 
OLMASA DA OLUR...
Çok para.
 
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık.
 
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Fırında Etli Patates.


 
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Savaşsız sömürüsüz barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünya.
 
AŞK BENİM İÇİN...
Halkların kardeşliği.
 
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Hiç kimse yok.


 
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Petra.
 
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Kitap yazmak.
 
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Son olarak diyeceğim şu; Çarpık sistem ve sınıf ayırımı olan dünyada, sınıf mücadelesinde Umut Tohumlarını nerde olursak olalım çok çok ekelim… Dünya birkaç sütü bozuk uyuşturucu ve silah mafyasına kalmış gibi. Bunlara karşı kavgada çoğalmalıyız…




banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.