Sizin Dünyanız: Suzan Karaman

Bugünkü konuğum hayatı boyunca halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele eden bir insan... Sözünü esirgemeyen ilke ve prensip sahibi bir kadın... Köşe yazarı Suzan Karaman...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

İnsanım.Daha çok kitap okurdum.Yurdumun ve Halkımın Yok oluşa sürüklenmesi.Haksızlık.Yok.Çocuklarımın sevgisi.Sürgün.Tohum yazarı – Muzaffer Oruçoğlu.Halk ezgileri.Cesur Yürek.Kitap.Yoktur.Çiçek ve Kitap.Duygusallık.İlke ve Prensipler.Çok para.Sağlık.Fırında Etli Patates.Savaşsız sömürüsüz barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünya.Halkların kardeşliği.Hiç kimse yok.Petra.Kitap yazmak.Son olarak diyeceğim şu; Çarpık sistem ve sınıf ayırımı olan dünyada, sınıf mücadelesinde Umut Tohumlarını nerde olursak olalım çok çok ekelim… Dünya birkaç sütü bozuk uyuşturucu ve silah mafyasına kalmış gibi. Bunlara karşı kavgada çoğalmalıyız…