Sizin Dünyanız: Sultan inkaya

Bugünkü konuğum bir iyilik meleği... Sıra dışı enerjisiyle, ele avuca sığmaz neşesiyle yolunun kesiştiği herkesin hayatına bir şekilde dokunan bir hemşire. Sultan İnkaya

Hazırlayan: Erçin Selasiye

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…

Güçlü.



ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

Şu an yaptığım işi çok seviyorum. Ama eğer yapmasaydım dünyayı gezerek yardıma ihtiyacı olan her insana yardım ederdim.



BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

Nöbetler.



KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Eşitsizlik, işkence, istismar, şiddet.







EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Aslında pişmanlığım var diyemem. Yaşadığım ve yapğtığım her şey bana bir şeyler kattı.



EN BÜYÜK SEVİNCİM…

Ailem ve sevgilim, sevdiklerim.



HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

Yaşadığım bazı özel olaylar benim için bir dönüm noktası oldu.



BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

Ilgın Olut – Neva ve Burak Çerezcioğlu – Mavi Kız.



EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Bana hoş gelen her müzikten keyif alırım. Ama bille bir tane söylemem gerekirse 2P – Lost On You.



EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

En son film değil de dizi izledim. The Last Kingdom.







KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Telefonumu değiştim.



DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Gereksiz bir şey olduğunu düşünmüyorum.



BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Benim için en güzel hediye yok. Düşünülmek yetiyor. Yerden 1 tane çakıl taşı alınıp verilse ben yine mutlu olurum. Hediyeye para verilmesindense ihtiyacı olanlara yardım edilmesi beni daha çok mutlu eder.



KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Kendimi olduğum gibi kabul edip seviyorum. Değiştirmek istediğim bir özelliğim yok.



KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Mantıklı olabilmek.







OLMASA DA OLUR...

Çok param olmasa da olur. Sevdiklerim yanımda olsun, sağlıklı olaylım yeter.



OLMAZSA OLMAZ...

Ailem ve sevdiklerim.



EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Her yemeği iyi yaptığımı düşünüyorum.



HAYALİMDEKİ DÜNYA...

Barış, eşitlik ve özgürlük dolu bir dünya istismarın, şiddetin, savaşın, cehaletin olmadığı bir dünya.







AŞK BENİM İÇİN...

Birlikteyken bile kendin olabilmek ve mutlu olmak.



ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Atatürk.



GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Tek bir yer yok. Tüm dünyayı görmek isterdim.



MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

İhtiyacı olan her insana yardım edebilmek. Gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak.



SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

Mesleğim hayatımın büyük bir parçasını oluşturuyor. Gün geliyor sevdiklerimi ihmal ediyorum ama başkalarının hayatlarına dokunabilmek bana iyi geliyor. Umarım ki eşitliğin, huzurun, kadınların ve çocukların katledilmediği ve dahası kötü şeylerin olmadığı bir dünya olur.



