Sizin Dünyanız: Süheyla Serden

Bugünkü konuğum çocuklarımızın ilk yıllarına dokunmuş bir eğitimci. Yardımsever, pozitif ve tükenmez bir enerjiye sahip Emekli Kreş Öğretmeni Süheyla Serden
Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Kendimi tanımlamak istesem yardım sever ve her yere yetişmeye çalışan biri olarak tanımlardım.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Şu anda bir işim yok ama yine çok sevdiğim öğretmenliği yapardım.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Benim gündemimi en çok meşgul eden şey esimin geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı her yere yetişmeye çalışmam ve birlikte vakit geçiremememiz.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Bana yapılan bir haksızlık varsa buna kayıtsız kalamam.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Çok büyük bir pişmanlığım yok. Keşkeklere takılmıyorum çünkü takılırsam hayatım ileriye gitmez. Yaşanacaktı yaşıyorum der devam ederim.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
En büyük sevincim kızlarım.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Hayatımın dönum noktası dediğim an kendi özel oklumu kurmam oldu.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Gerçek yaşanmış hikayelerden oluşan romanları çok seviyorum şu an okuduğum ise Betty Mahmudi – Kızım olmadan Asla
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Türk Sanat Müziği. Hayatın gündelik sıkıntılarından kurtulmama çok yardımcı oluyor.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Güzel bir konusu olan Babamın Kemanı filmi tavsiye ederim.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kendime uzun zamandır bir şey almamıştım ama geçen hafta baktım ki bir çift ayakkabıya ihtiyacım var onu aldım.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Poşetler.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Tatlı tebessüm, tatlı dil ve sarılmak en güzel hediye bu gerisi boş.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Birazcık inatçıyım. İnandığım şeylere karşı inatlaşıyor bazen de haksız olabiliyorum. Bu özelliğimi biraz törpülemek isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Çok yardımsever ve emeğini acımayan birisiyim. Bu benim en iyi özelliklerimden biri.
OLMASA DA OLUR...
İllaki olacak diye bir şey yok varsın evimde elektrikli ocağım olmasın.
OLMAZSA OLMAZ...
İstisnaların dışında bakımlı olmak benim olmazsa olmazımdır. Kendime mutlaka bakarım ne şekilde olursa olsun ellerim saçlarım daima bakımlıdır.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Tüm yemeklerim güzeldir ama en iyisi mulihiyadır sanırım.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Biz artık zor yakalarız da gençler için daha parlak savaşların olmadığı, çocukların ölmediği yem yeşil doğası, şırıl şırıl akan suyuyla, teknolojinin bağımlısı olmayacakları bir dünya hayal ve umut ediyorum
AŞK BENİM İÇİN...
Ask eskidendi ama yine de ask eşimdir onu çok seviyorum.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Atatürk’le tanışmayı çok isterdim.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Canim ablam Barselona’ya gitmişti ben gidememiştim. Söz vermişti bana iyileşince birlikte gidecektik ama olmadı o beni bırakıp gitti. Hayalimiz yarım kaldı bu yüzden ben de vaz geçtim.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Daha çok sosyal faaliyetlerde bulunmak. Bu beni besliyor, ruhumu dinlendiriyor
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Pozitif düşünce ve ileriye bakarak yol alalım ancak böyle mutlu oluruz herkese de tavsiye ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. İyi günler, mutlu yarınlar… Hoşçakalın.