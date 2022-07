Sizin Dünyanız: Süheyla Serden

Bugünkü konuğum çocuklarımızın ilk yıllarına dokunmuş bir eğitimci. Yardımsever, pozitif ve tükenmez bir enerjiye sahip Emekli Kreş Öğretmeni Süheyla Serden

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Kendimi tanımlamak istesem yardım sever ve her yere yetişmeye çalışan biri olarak tanımlardım.Şu anda bir işim yok ama yine çok sevdiğim öğretmenliği yapardım.Benim gündemimi en çok meşgul eden şey esimin geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı her yere yetişmeye çalışmam ve birlikte vakit geçiremememiz.Bana yapılan bir haksızlık varsa buna kayıtsız kalamam.Çok büyük bir pişmanlığım yok. Keşkeklere takılmıyorum çünkü takılırsam hayatım ileriye gitmez. Yaşanacaktı yaşıyorum der devam ederim.En büyük sevincim kızlarım.Hayatımın dönum noktası dediğim an kendi özel oklumu kurmam oldu.Gerçek yaşanmış hikayelerden oluşan romanları çok seviyorum şu an okuduğum ise Betty Mahmudi – Kızım olmadan AslaTürk Sanat Müziği. Hayatın gündelik sıkıntılarından kurtulmama çok yardımcı oluyor.Güzel bir konusu olan Babamın Kemanı filmi tavsiye ederim.Kendime uzun zamandır bir şey almamıştım ama geçen hafta baktım ki bir çift ayakkabıya ihtiyacım var onu aldım.Poşetler.Tatlı tebessüm, tatlı dil ve sarılmak en güzel hediye bu gerisi boş.Birazcık inatçıyım. İnandığım şeylere karşı inatlaşıyor bazen de haksız olabiliyorum. Bu özelliğimi biraz törpülemek isterdim.Çok yardımsever ve emeğini acımayan birisiyim. Bu benim en iyi özelliklerimden biri.İllaki olacak diye bir şey yok varsın evimde elektrikli ocağım olmasın.İstisnaların dışında bakımlı olmak benim olmazsa olmazımdır. Kendime mutlaka bakarım ne şekilde olursa olsun ellerim saçlarım daima bakımlıdır.Tüm yemeklerim güzeldir ama en iyisi mulihiyadır sanırım.Biz artık zor yakalarız da gençler için daha parlak savaşların olmadığı, çocukların ölmediği yem yeşil doğası, şırıl şırıl akan suyuyla, teknolojinin bağımlısı olmayacakları bir dünya hayal ve umut ediyorumAsk eskidendi ama yine de ask eşimdir onu çok seviyorum.Atatürk’le tanışmayı çok isterdim.Canim ablam Barselona’ya gitmişti ben gidememiştim. Söz vermişti bana iyileşince birlikte gidecektik ama olmadı o beni bırakıp gitti. Hayalimiz yarım kaldı bu yüzden ben de vaz geçtim.Daha çok sosyal faaliyetlerde bulunmak. Bu beni besliyor, ruhumu dinlendiriyorPozitif düşünce ve ileriye bakarak yol alalım ancak böyle mutlu oluruz herkese de tavsiye ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. İyi günler, mutlu yarınlar… Hoşçakalın.