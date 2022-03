Sizin Dünyanız: Şirin Zaferyıldızı

Bu sayfada hayatını bizimle paylaşan her konuğum özeldir… Her biriyle yaptığım sohbetler çok değerlidir… Bugün 21 Mart Dünya Şiir Günü ve bugünkü konuğum da yurdumun yetiştirdiği en özel şairlerinden olan bir şiir aşığı… Aynı zamanda gençlik yıllarımdan hayatıma çok güzel dokunan bir kadın… Şiirle büyüsün çocuklar diyerek Lefkoşa’nın çocuklarının bayram çığlıklarına ortak olan, kocaman yüreği ve sınırsız sevgisiyle insanı insan olduğu için seven bunu da söylemekten hiç gocunmayan bir gönül insanı… Eğitim Yönetimi Uzmanı ve Şair Şirin Zaferyıldızı

1. KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…

Güvenilir ve dürüst.



2. ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

Hiç düşünmedim.



3. BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

Eğitim ve sanat.







4. KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Haksızlık.



5. EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Affettiklerim.



6. EN BÜYÜK SEVİNCİM...

Çocuklarımın mutlulukları.



7. HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

Anne olduğun gün.



8. BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

Birçok şiir kitabı.



9. EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Müziğin her türünü dinlerim.



10. EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

Babamın Kemanı.



11. KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Lefkara işli not defteri.



12. DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Yok!



13. BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Kalem.



14. KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Zamanımı herkese ayırmam.



15. KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Yardımseverliğim, empati yapmam.



16. OLMASA DA OLUR...

Televizyon.



17. OLMAZSA OLMAZ...

Çocuklarım.



18. EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Hiç yok!



19. HAYALİMDEKİ DÜNYA...

Savaşsız, çocukların aç kalmadığı bir dünya.



20. AŞK BENİM İÇİN...

Nefes almak.



21. ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Orhan Veli ve Atatürk.



22. GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Venedik’e üçüncü kez gitmek isterdim.



23. MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

Anılarımı bitirip yayınlamak.



24. SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

Yeniden dünyaya gelsem yine ilkokul öğretmeni olmak isterdim.



