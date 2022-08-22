Sizin Dünyanız: Sıdıka Kireçdağ

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Azimli.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Eskiden beri Hukuk okumak isterdim. Yıllar sonra bu isteğime kavuştum.
Şimdi yaptığım işi yapmasaydım mutsuz olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Ülkedeki hemen herkes gibi ekonomi.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Çocuklarım ve onların istekleri.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Erken evlenip kariyerime geç başlamak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Çocuklarım.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Kıbrıs’a yerleşip burada yeni bir hayat kurmaya karar vermiş olmak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Mark Twain – İnsan Nedir?
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Kesinlikle Türk Sanat Müziği. Hatta bir süre Çağdaş Müzik Derneğinde korist olarak bulunmuşluğum bile var.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Şuursuz Aşk.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Cilt bakım kremi ve spor salonu üyeliği.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Giymediğim ayakkabılarım.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Hemen herkes hediye almayı sever bende severim ama maddi değeri değil manevi değeri yüksek hediyeler beni daha çok mutlu eder.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Aceleciliğim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Kin tutmamak ve çabuk unutmak. Size de tavsiye ederim. O zaman insan yüreğine gereksiz yükler yüklemiyor.
OLMASA DA OLUR...
Gereksiz ve yapmacık aşırı samimiyetler olmasa da olur. Ayrıca dedikodu, kıskançlık ve ikiyüzlülük de olmasa iyi olur.
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem ve arkadaşlarım. Ama en büyük vazgeçilmezim doğada yaptığım uzun yürüyüşler.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Fırın Makarnası ve Taze Fasulye
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Savaşların olmadığı, paranın işe yaramadığı, saygılı ve düzeyli insan ilişkileriyle dolu bir dünya. Bu dünyada ailemle birlikte bir göl kenarında sağlıkla ve huzurla dolu bir yaşam.
AŞK BENİM İÇİN...
Vazgeçilmez.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Keşke tanısaydım dediğim hiç kimse yok.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Kültürü ve tarihi beni çok etkileyen Çin.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Farklı diller öğrenmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
İnsan bir şey yapmak istiyorsa onu mutlaka yapmalı. Bunun için mücadeleden yılmadan hedefine ulaşmak için çabalamalı. Bence bu bizim elimizde…
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