Sizin Dünyanız: Sıdıka Kireçdağ

Bugünkü konuğum azimli, kendiyle ve insanlarla barışık bir kadın... Commercial Insurance'da Hasar Experi Sıdıka Kireçdağ...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Azimli.Eskiden beri Hukuk okumak isterdim. Yıllar sonra bu isteğime kavuştum.Şimdi yaptığım işi yapmasaydım mutsuz olurdum.Ülkedeki hemen herkes gibi ekonomi.Çocuklarım ve onların istekleri.Erken evlenip kariyerime geç başlamak.Çocuklarım.Kıbrıs’a yerleşip burada yeni bir hayat kurmaya karar vermiş olmak.Mark Twain – İnsan Nedir?Kesinlikle Türk Sanat Müziği. Hatta bir süre Çağdaş Müzik Derneğinde korist olarak bulunmuşluğum bile var.Şuursuz Aşk.Cilt bakım kremi ve spor salonu üyeliği.Giymediğim ayakkabılarım.Hemen herkes hediye almayı sever bende severim ama maddi değeri değil manevi değeri yüksek hediyeler beni daha çok mutlu eder.Aceleciliğim.Kin tutmamak ve çabuk unutmak. Size de tavsiye ederim. O zaman insan yüreğine gereksiz yükler yüklemiyor.Gereksiz ve yapmacık aşırı samimiyetler olmasa da olur. Ayrıca dedikodu, kıskançlık ve ikiyüzlülük de olmasa iyi olur.Ailem ve arkadaşlarım. Ama en büyük vazgeçilmezim doğada yaptığım uzun yürüyüşler.Fırın Makarnası ve Taze FasulyeSavaşların olmadığı, paranın işe yaramadığı, saygılı ve düzeyli insan ilişkileriyle dolu bir dünya. Bu dünyada ailemle birlikte bir göl kenarında sağlıkla ve huzurla dolu bir yaşam.Vazgeçilmez.Keşke tanısaydım dediğim hiç kimse yok.Kültürü ve tarihi beni çok etkileyen Çin.Farklı diller öğrenmek.İnsan bir şey yapmak istiyorsa onu mutlaka yapmalı. Bunun için mücadeleden yılmadan hedefine ulaşmak için çabalamalı. Bence bu bizim elimizde…