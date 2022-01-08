Sizin Dünyanız: Sezal Acaroğlu Zeden

Bugünkü konuğum gülmeyi, üretmeyi, sevmeyi ve hayatı dolu dolu yaşamayı ilke edinmiş enerjisi hiç bitmeyen çağdaş bir kadın... Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Koordinatörü ve Tiyatrocu Sezal Acaroğlu Zeden...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Hayat dolu.Devlet Tiyatrolarında oyuncu olurdum.Çocuklarımızın geleceği ve geçimle ilgili kaygılar.Ön yargı ve haksızlık.Hak etmeyenlere değer vermek.Oğlumun doğumu ve evlenip beni babaanne yapması.Tiyatroyla tanışmak.Tiyatro ile ilgili kitaplar.Kulağıma hoş gelen tüm müzikleri severim.Şu an gündemde olan diziler.Çok şey... Çünkü alışverişi seviyorum : ).Dolabımda atmaya kıyamadıklarım.Hediyenin içeriği çok önemli değil. Önemli olan hatırlanmak.Aşırı iyi niyetli olmam ve takıntılarım.Gülümsemeyi ve hayatı sevmem : ).Negatif insanlar.Ailem, Sağlık tabiyi ki para.Bu konuda mütavazi olmayacağım hemen hemen bütün yemekleri iyi yaparım.Kin ve nefret olmayan dünya.Eşim ve Ailem.Gülriz Sururi.Amerika.Kendi iş yerimi açmak.Sağlıklı, kıskançlıktan uzak, kin ve nefretin olmadığı, sevmeyi sevilmeyi herkese nasip eyleyen bir yıl diliyorum.