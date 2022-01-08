Sizin Dünyanız: Sezal Acaroğlu Zeden

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Hayat dolu.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Devlet Tiyatrolarında oyuncu olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Çocuklarımızın geleceği ve geçimle ilgili kaygılar.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Ön yargı ve haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Hak etmeyenlere değer vermek.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Oğlumun doğumu ve evlenip beni babaanne yapması.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Tiyatroyla tanışmak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Tiyatro ile ilgili kitaplar.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Kulağıma hoş gelen tüm müzikleri severim.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Şu an gündemde olan diziler.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Çok şey... Çünkü alışverişi seviyorum : ).
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Dolabımda atmaya kıyamadıklarım.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Hediyenin içeriği çok önemli değil. Önemli olan hatırlanmak.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Aşırı iyi niyetli olmam ve takıntılarım.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Gülümsemeyi ve hayatı sevmem : ).
OLMASA DA OLUR...
Negatif insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem, Sağlık tabiyi ki para.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Bu konuda mütavazi olmayacağım hemen hemen bütün yemekleri iyi yaparım.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Kin ve nefret olmayan dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Eşim ve Ailem.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Gülriz Sururi.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Amerika.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Kendi iş yerimi açmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Sağlıklı, kıskançlıktan uzak, kin ve nefretin olmadığı, sevmeyi sevilmeyi herkese nasip eyleyen bir yıl diliyorum.