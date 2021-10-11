Sizin Dünyanız: Sevim Sakallıoğlu Yorgancı

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Enerjik.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
İç mimar olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Ailem ve öğrencilerim.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Az seyahat etmek.
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Çocuklarım.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Öğretmenliğe başlamam.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Yeşil Deniz Kabuğu.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Candan Erçetin’in müzikleri.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
İncir Reçeli.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kıyafet.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Paltolarım.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Ayakkabı.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Kimseye hayır diyememek.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Özgüvenim.
OLMASA DA OLUR...
Ev eşyalarının bir kısmı.
OLMAZSA OLMAZ...
Evim – ailem – çocuklarım.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Molohiya.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Yemyeşil ter temiz bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Mehmet.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Mustafa Kemal Atatürk.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Thaliand.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Bungee Jumping.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Savaşların olmadığı, çocukların zarar görmediği bir dünya istiyorum.
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