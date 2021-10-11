Sizin Dünyanız: Sevim Sakallıoğlu Yorgancı

Bugünkü konuğum pozitif nerjisi, özgüveni ve sınırsız sevgisiyle bir öğretmen... Serdarlı İlkokulu’nda Sınıf Öğretmeni Sevim Sakallıoğlu...

Enerjik.İç mimar olurdum.Ailem ve öğrencilerim.Haksızlık.Az seyahat etmek.Çocuklarım.Öğretmenliğe başlamam.Yeşil Deniz Kabuğu.Candan Erçetin’in müzikleri.İncir Reçeli.Kıyafet.Paltolarım.Ayakkabı.Kimseye hayır diyememek.Özgüvenim.Ev eşyalarının bir kısmı.Evim – ailem – çocuklarım.Molohiya.Yemyeşil ter temiz bir dünya.Mehmet.Mustafa Kemal Atatürk.Thaliand.Bungee Jumping.Savaşların olmadığı, çocukların zarar görmediği bir dünya istiyorum.