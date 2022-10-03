Sizin Dünyanız: Seval Karaman

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Aşırı iyi niyetli.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
29 sene ebelik ve hemşirelik yaptım şimdilerde sadece hemşireyim ve işimi çok seviyorum. Başka bir iş yapmak zorunda kalsaydım güzel sanatlarla uğraşır aynı zamanda da farklı bitkiler yetiştirirdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Kötü hayat şartları ve bazı insanların menfaatçiliği.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Yalan, bozuk düzen, ihanet, iyi niyetimin su istimal edilmesi.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
2016 Ocak ayında kanser tedavisi gördüğüm dönemde mart ayında yanlış olduğunu bile bile verdiğim kararla fiziksel ve psikolojik şiddet karşısında suskun kalmam en büyük pişmanlığım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Kızım Yudum’u kucağıma almış olmak. Yanımda LBNH’dan çok değerli meslektaşlarımla annem, ablam ve yeğenlerim vardı. Onların desteği bu unutulmaz günümü daha da unutulmaz yapmıştı.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Yaptığım büyük hataya son noktayı koymuş olmak ve akabinde kanseri yenmiş olmam.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Belli bir kitap yok internet üzerinden çocuk gelişimi ve davranışları üzerine bir çok yayını takip ediyorum.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Dinlediğim zaman beni mutlu eden her türlü müziği severim.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Camdaki kız.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Sadece günlük acil ihtiyaçlarımı alıyorum. Genellikle kendimi en son sıraya bırakıyorum.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Dolabımda gereksiz hiçbir şey yok.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Maddi değeri olmayan ama manevi değeri büyük olan basit şeyler beni çok mutlu eder. Mesela kır çiçekleri.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Fazla iyi niyetli oluşum ve yeri geldiği zaman insanların hatalarını yüzlerine açıkça söyleyebilmeyi isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Dürüstlüğüm, yardım severliğim ve her şeye iyi tarafından bakabilme özelliğim.
OLMASA DA OLUR...
Yalancı, çıkarcı, art niyetli insanlar hayatımda olmasalar da olur.
OLMAZSA OLMAZ...
Başta kızım Yudum sonra ailem ve dostlarım.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Fırın makarnası.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
İmkansız olsa da dünyayı yaşanılabilir hale getirmek. Savaşsız, hep gülen çocuklarla, mutlu insanlarla iyi şartlarda sağlıklı ve huzurlu bir dünya yaratabilmek.
AŞK BENİM İÇİN...
Aşk koskoca bir yalandan ibaret. Şimdiki aşklar hep menfaat üzerine kuruluyor.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Öyle bir isteğim hiç olmadı.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Fırsat buldukça cennet ülkemin her yerini gezip görmek isterim.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Yaşlı bakımevi açıp hem yaşlılara hem de ihtiyacı olan kadınlarla çocuklara yardım etmek isterdim.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Aslında söylemek istediğim ama söyleyemediğim çok şey var. Ama diyorum ki ilahi adalet… Elbet bir gün hak yerini bulacaktır...
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