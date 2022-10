Sizin Dünyanız: Seval Karaman

Bugünkü konuğum her durumda dürüstlüğünü ve iyi niyetini özenle muhafaza eden, en kötü zamanlarda bile hayata olumlu yönlerden bakabilen savaşçı bir kadın... Hemşire Seval Karaman...

Aşırı iyi niyetli.29 sene ebelik ve hemşirelik yaptım şimdilerde sadece hemşireyim ve işimi çok seviyorum. Başka bir iş yapmak zorunda kalsaydım güzel sanatlarla uğraşır aynı zamanda da farklı bitkiler yetiştirirdim.Kötü hayat şartları ve bazı insanların menfaatçiliği.Yalan, bozuk düzen, ihanet, iyi niyetimin su istimal edilmesi.2016 Ocak ayında kanser tedavisi gördüğüm dönemde mart ayında yanlış olduğunu bile bile verdiğim kararla fiziksel ve psikolojik şiddet karşısında suskun kalmam en büyük pişmanlığım.Kızım Yudum’u kucağıma almış olmak. Yanımda LBNH’dan çok değerli meslektaşlarımla annem, ablam ve yeğenlerim vardı. Onların desteği bu unutulmaz günümü daha da unutulmaz yapmıştı.Yaptığım büyük hataya son noktayı koymuş olmak ve akabinde kanseri yenmiş olmam.Belli bir kitap yok internet üzerinden çocuk gelişimi ve davranışları üzerine bir çok yayını takip ediyorum.Dinlediğim zaman beni mutlu eden her türlü müziği severim.Camdaki kız.Sadece günlük acil ihtiyaçlarımı alıyorum. Genellikle kendimi en son sıraya bırakıyorum.Dolabımda gereksiz hiçbir şey yok.Maddi değeri olmayan ama manevi değeri büyük olan basit şeyler beni çok mutlu eder. Mesela kır çiçekleri.Fazla iyi niyetli oluşum ve yeri geldiği zaman insanların hatalarını yüzlerine açıkça söyleyebilmeyi isterdim.Dürüstlüğüm, yardım severliğim ve her şeye iyi tarafından bakabilme özelliğim.Yalancı, çıkarcı, art niyetli insanlar hayatımda olmasalar da olur.Başta kızım Yudum sonra ailem ve dostlarım.Fırın makarnası.İmkansız olsa da dünyayı yaşanılabilir hale getirmek. Savaşsız, hep gülen çocuklarla, mutlu insanlarla iyi şartlarda sağlıklı ve huzurlu bir dünya yaratabilmek.Aşk koskoca bir yalandan ibaret. Şimdiki aşklar hep menfaat üzerine kuruluyor.Öyle bir isteğim hiç olmadı.Fırsat buldukça cennet ülkemin her yerini gezip görmek isterim.Yaşlı bakımevi açıp hem yaşlılara hem de ihtiyacı olan kadınlarla çocuklara yardım etmek isterdim.Aslında söylemek istediğim ama söyleyemediğim çok şey var. Ama diyorum ki ilahi adalet… Elbet bir gün hak yerini bulacaktır...