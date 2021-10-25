Sizin Dünyanız: Serap Safer

Bugünkü konuğum hayatınıza dokunmasını isteyeceğiniz türde çok çok özel biri... Tanıdığım en sevgi dolu, özverili ve güçlü kadınlardan biri... Uzman Psikolog Serap Safer...
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Sevgi dolu.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Şu an emekliyim ve çok mutluyum. Psikolog olmasaydım pilot olmak isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Kadın, çocuk ve hayvanlara karşı uygulanan şiddetin her türlüsü.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Çok yoğun çalışmak zorunda kalan bir anne olarak oğlumun büyümesinin her anına tanık olamamak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Oğlumun ülke ve dünya sorunlarına duyarlı bir birey olarak yetişmesi.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Oğlumun babasının vefat etmesi.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Elif Şafak – AŞK.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Slow müzik.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Mahzun Kırmızıgül – Mucize.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kitap.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Bir gün kullanırım diye sakladığım kazaklarım.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Masaj.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Aşırı empati kurmam.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Vefalı olmam.
OLMASA DA OLUR...
Dünyadaki kötü insanlar olmasa ne iyi olur.
OLMAZSA OLMAZ...
Oğlum ve tüm sevdiklerim.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Birçok yemeği severek yaparım ama çiçek dolmam ve mücendram yarış halindeler.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Çok ütopik olacak ama kimsenin kimseye zarar vermediği, herkesin kendi sınırları içerisinde adalet, huzur ve mutlulukla yaşayacağı bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Eksik parçamı bulmak.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Tartışmasız ATATÜRK.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Afrika.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Bir vakıf kurarak ihtiyaçlı kız çocuklarına eğitim hakkı sağlamak ve bu gençler iş sahibi olana kadar desteğimi sürdürmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Son olarak ölüm gerçeğini unutmadan, karşılaştığımız güçlüklerin sadece gelişimimiz için gerekli olduğunun farkındalığına vararak ve her günün bir ödül olduğu algısıyla yaşayalım. Hayat tüm olumsuzluklara rağmen çok güzel.