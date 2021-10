Sizin Dünyanız: Serap Safer

Bugünkü konuğum hayatınıza dokunmasını isteyeceğiniz türde çok çok özel biri... Tanıdığım en sevgi dolu, özverili ve güçlü kadınlardan biri... Uzman Psikolog Serap Safer...

Sevgi dolu.Şu an emekliyim ve çok mutluyum. Psikolog olmasaydım pilot olmak isterdim.Kadın, çocuk ve hayvanlara karşı uygulanan şiddetin her türlüsü.Haksızlık.Çok yoğun çalışmak zorunda kalan bir anne olarak oğlumun büyümesinin her anına tanık olamamak.Oğlumun ülke ve dünya sorunlarına duyarlı bir birey olarak yetişmesi.Oğlumun babasının vefat etmesi.Elif Şafak – AŞK.Slow müzik.Mahzun Kırmızıgül – Mucize.Kitap.Bir gün kullanırım diye sakladığım kazaklarım.Masaj.Aşırı empati kurmam.Vefalı olmam.Dünyadaki kötü insanlar olmasa ne iyi olur.Oğlum ve tüm sevdiklerim.Birçok yemeği severek yaparım ama çiçek dolmam ve mücendram yarış halindeler.Çok ütopik olacak ama kimsenin kimseye zarar vermediği, herkesin kendi sınırları içerisinde adalet, huzur ve mutlulukla yaşayacağı bir dünya.Eksik parçamı bulmak.Tartışmasız ATATÜRK.Afrika.Bir vakıf kurarak ihtiyaçlı kız çocuklarına eğitim hakkı sağlamak ve bu gençler iş sahibi olana kadar desteğimi sürdürmek.Son olarak ölüm gerçeğini unutmadan, karşılaştığımız güçlüklerin sadece gelişimimiz için gerekli olduğunun farkındalığına vararak ve her günün bir ödül olduğu algısıyla yaşayalım. Hayat tüm olumsuzluklara rağmen çok güzel.