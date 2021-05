Sizin Dünyanız : Selviye Aydın

Bugünkü konuğum rengarenk bir insan… Kalbinin iyiliği yüzüne vurmuş üretken, başarılı ve hünerli bir sanatçı… Ve üretkenliğinin en güzel meyvelerinden biri olan Business Time dergisinin imtiyaz sahibi Selvi Aydın.

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM

Rengarenk



ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

Kriminal psikolog, olmak isterdim çünkü; Suça itilmiş çocukların, ortak paydada birleştiği alanları çözmek ve dünyada işlenen suç oranının azalmasına katkıda bulunmak isterdim.



BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

Şuan eş zamanlı hukuk ve alanlarını kapsayan 2. üniversitem. Gündemim sınavlar ve benzeri projelerim.



KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Haksızlık ve saygısızlık…



EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Pişman olacak yoğunlukta hata yapma lüksüm olmadı bu güne kadar, lakin ufak tefek ders niteliğinde tecrübeler kazandım diyebilirim.



EN BÜYÜK SEVİNCİM.

Çocukluk hayalim olan, hukuk fakültesi hayalimi rötarlı olsa da gerçekleştirmek.

Kendi emeklerimle Business Time iş dünyası dergimin ilk baskısındaki sevincimi asla unutamam ve tabii ki anne olmak.



HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

Çalıştığım şirkete 10. Yılımda istifa edip kendime medya alanında yeni bir kariyer hedefleyip başarıyla neticelendirmem oldu.





BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

Şu an Aşk ve Gurur başucumda. Yaşamınız boyunca en azından bir kere okumanız gerektiğini düşündüğüm Dünya edebiyatı klasiklerinden “Duygular nerede biter, açgözlülük nerede başlar?” her insanın kendine pay çıkarabileceği güzel bir roman bence.





EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Rodrigo Gitar Konçertosunu çok özel buluyorum, hem duygu geçişlerini yoğun yaşatan bir melodisi var. Hem de Deniz Gezmiş’in idam sehpasındaki son arzusu.





EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

Yeşil yol



KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Mayo ve plaj havlusu



DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Kullanamadığım şeyin bana ait olmadığı inancındayım, bu yüzden dolabımda tutmam. İhtiyaçlı birine veririm.





BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Kitap ve kalem.



KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Sevdiklerime hayır demem gereken bir konuda, hayır derken onlardan önce ben üzülüyorum. Bu durumu değişmek isterdim.



KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Mütevaziliğim, girişkenliğim ve empati anlayışım.



OLMASA DA OLUR...

Rahmaniyetden yoksun şeytani karakterli kötü insanlar yeryüzünde olmasa daha güzel olur.



OLMAZSA OLMAZ...

İnancım ve sevgim…



EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Papaz kebabı, perde pilavı ve cacık kombinasyonu



HAYALİMDEKİ DÜNYA...

Çocukların eşit şartlarda, mutlu, huzurlu, sevgi dolu evlerde savaşlar kayıplar olmadan büyümeleri.



AŞK BENİM İÇİN...

Aşk Ruhsal bir ihtiyaçtır, maneviyatla daha çok örtüşür bence. Sevgiyle aşkı karıştırmamak gerekir.



ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Betül mardi,Ahmet Yesevi ve basit şapka tasarımlarıyla başlayıp 21.yüzyılda kadar dünya lideri haline gelen bir marka Gabrielle Bonheur namı diğer Coco Chanel

GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Kutsal toprakları gezmek, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmek isterdim.



MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

Ömrüm vefa ederse dünya turu yapabilmek.



SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

Başıma ne gelirse gelsin geçip gideceğini anladığımdan bu güne daha mutlu ve huzurluyum. Ömrümüzden türlü kişilikte insanlar geçiyor, iyisinden de kötüsünden de hep bir şey öğrendiğimi kavradım ve bu yaşamayı daha kolay hale getirdi benim için. Davranışlarım kişilere göre değişti, kim hangi yüzümü hak ediyorsa onu görüyor artık. Bir çeşit aynalama taktiği diyebilirim. Güzellikler her yerde karşımıza çıkabilir Yeter ki görmesini bilelim. Ülkemizinde içinde bulunduğu salgın sebebi ile zaten toplum olarak değişken mağduriyetler ve ruhsal buhranlar yaşıyoruz. Ben derim ki her ne haliniz varsa gülün çünkü gülmek bulaşıcıdır. Tarihler boyu yaşanan tüm salgınların geride kaldığı gibi bizde bu süreci geride bırakacağız. Sevin, sevilin ve Sevgiyle, sağlıkla kalın.