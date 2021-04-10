SİZİN DÜNYANIZ: SELMA ORHON

SELMA ORHON
KTHY EMEKLİSİ – EV HANIMI
(Thalasamia Derneği Genel Sekreteri)
- Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam
Savaşçı
- Şu an yaptığım işi yapmasaydım...
KTHY’da çalışmamış olsaydım öğretmen olurdum.
- Benim gündemimi en fazla meşgul eden...
Çocuklarımın online dersleri ve çok verilen ödevler.
- Kayıtsız kalamadığım şey...
Haksızlık ve bir işi yapmak için mecbur bırakılmak.
- En büyük pişmanlığım...
Yanlış ameliyat sonrası erken emeklilik.
- En büyük sevincim.
Çocuklarımla birlikte ve huzur sağlık içinde yaşamak
- Hayatımın dönüm noktası...
Yanlış yapılan diz ameliyatı.
- Başucumdaki kitap...
Ayşe Kulin’den Veda.
- En keyif aldığım müzik...
Pop müzik.
- En son izlediğim film...
Görünmez Adam.
- Kendim için son aldığım şey...
- Dolabımdaki en gereksiz şey...
Artık bana olmayan giysilerim.
- Benim için alınabilecek en güzel hediye...
Ayakkabı ve kıyafet.
- Kendinde ilgili değiştirmek istediğim şey...
Ayağımı eski haline getirmek.
- Kendimde beğendiğim özellik...
Her şeyin üstesinden iyi kötü gelmek.
- Olmasa da olur...
Büyük bir ev
- Olmazsa olmaz...
Sağlık özellikle benim için çok önemli. Sizin vesilenizle şunu söylemek istiyorum. Thalasemi hastası olduğum için kan benim olmazsa olmazım. Burdan herkese sesleniyorum bizim düzgün ve sağlıklı bir yaşam sürebilmemiz için belli periyodlarda kana ihtiyacımız var. Lütfen biraz daha duyarlılık kan vermek sizin sağlığınız için de önemli
- En iyi yaptığım yemek...
Bütün yemeklerde iddialıyım.
- Hayalimdeki dünya...
Savaşsız, covidsiz, çocukların mutlu olduğu bir dünya hayal ediyorum.
- Aşk benim için...
Aşk geçici sevgi kalıcı.
- Onunla çok tanışmayı isterdim...
Annem Zerrin Özer’i çok seviyor ben de annem için onunla tanışmayı çok isterim.
- Görmek istediğim yer...
- Mutlaka yapmak istediğim...
Dünyayı gezmeyi çok isterdim
- Son olarak söylemek istediklerim...
Çocukların hep mutlu olduğu, kadına şiddetin olmadığı, ölümcül bulaşıcı virüslerin olmadığı bir dünya istiyorum.