SİZİN DÜNYANIZ: SELMA ORHON

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam

Şu an yaptığım işi yapmasaydım...

Benim gündemimi en fazla meşgul eden...

Kayıtsız kalamadığım şey...

En büyük pişmanlığım...

En büyük sevincim.

Hayatımın dönüm noktası...

Başucumdaki kitap...

En keyif aldığım müzik...

En son izlediğim film...

Kendim için son aldığım şey...

Dolabımdaki en gereksiz şey...

Benim için alınabilecek en güzel hediye...

Kendinde ilgili değiştirmek istediğim şey...

Kendimde beğendiğim özellik...

Olmasa da olur...

Olmazsa olmaz...

En iyi yaptığım yemek...

Hayalimdeki dünya...

Aşk benim için...

Onunla çok tanışmayı isterdim...

Görmek istediğim yer...

Mutlaka yapmak istediğim...

Son olarak söylemek istediklerim...

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