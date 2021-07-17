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Sizin Dünyanız: Selin Candemir

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Bugünkü konuğum güçlü ve başarılı bir kadın. Dik duruşu, azmi ve prensipleri sayesinde iş dünyasında adından övgüyle söz ettiren Offsetsan LTD Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Kadınları Derneği Başkanı sevgili Selin Candemir... Keyifli okumlar...

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Sizin Dünyanız: Selin Candemir


Hazırlayan: Erçin SELASİYE

 

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Azimli
 
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
İşimi çok seviyorum ancak herhalde sanatla uğraşırdım.
 
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
İşim ve başkanlık görevini yürüttüğüm İş Kadınları Derneği

 

KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Önyargılar ve haksızlıklar
 
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Pişmanlıklarım olmadı,  tecrübeler edindim.
 
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Ailem.
 
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Oğlumu dünyaya getirdiğim gün. 24 Ağustos 2007.
 
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Dünya Düzeni – Henry Kissinger
 
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK... 
Her tarz müziği dinlerim, ruh halime göre değişir.
 
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Stajer.
 
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY... 
Ayakkabı.
 
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY... 
Özel günlerde tek sefer giydiğim kıyafetler.
 
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Ayakkabı.
 
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Değiştirmek istediğim özelliğim yok
 
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Düzenli ve prensipli olmak
 
OLMASA DA OLUR...
Gereksiz insanlar..
 
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem ve arkadaşlarım..
 
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Et Fajita
 
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Sevginin olduğu ve çocukların üzülmediği bir dünya
 
AŞK BENİM İÇİN...
Tutku, özlem, sevgi ve saygı..
 
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Mustafa Kemal Atatürk
 
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Özellikle belirtebileceğim bir yer yok, gitmediğim, görmediğim ülkeler..
 
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Dünya Turu
 
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Hayalleriniz için mutlaka adım atın..
 

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