Sizin Dünyanız: Sabriye Holland

Bugünkü konuğum girişimci bir kadın... Doğaya, hayvanlara, insanlara kısacası yaratılan her canlıya duyduğu sınırsız sevgiyi kocaman kalbine sığdıran bir gönül insanı... Kıbrıs'ın eski isimlerinindin biri taşıyan Lapta’daki Aeria Kafenin İşletmecisi Sabriye Holland...

Benim, yani olduğum gibi. Bu bir kelimeye sığmaz.İşimi seviyorum insanlarla iç içe olmak konuşmak onlarla birşeyler paylaşmak beni mutlu ediyor. Bu iş olmasa yine insanlarla birlikte olacağım onlara yardım edebileceğim bir iş olurdu.Savaş, liderlerin hiç bitmeyen hırsları yüzünden ölen insanlar, mahsun çocuklar. Ukrayna yerle bir ediliyor. Savaşın kazanan tarafı olmaz.Haksızlık, adaletsizlik, doğanın katledilmesi.Pişmanlıklarım yok yaptığım her hata bana bir ders verdi. Birşeyler öğretti. Hep daha iyisini yapmamı sağladı. Bugün beni ben yapan o yaşananlardır.En büyük sevincim oğlum.Geriye baktığım zaman hayatımda birçok dönüm noktası oldu. Ancak en büyük dönüm noktası eşimin kanserle savaşında yenik düşmesi.Mevlana’nın sözleri.Ruh halime göre her türlü müziği dinlemekten keyif alırım.Yakın bir zamanda herhangi bir filim izlemedim. Televizyonla dargın iki arkadaş gibiyiz.Şapka yapmak için yün aldım. Pek sık alışverişe çıkmam ihtiyacım oldukça yaparım. Hele şu pahalılıkta.Dolabında gereksiz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gereksiz olan her şey kanser hastalarının yardım kutularına gider.Hediye almak güzeldir alınan hediyenin taşıdığı anlam önemlidir. Bahçem için herhangi bir hediye beni mutlu eder.Kendimle barışık bir insanım her yönüyle, neysem o yaratan beni böyle yaratmış.Çok sabırlıyım bazen kendim bile inanamam.Misafiriz neyin önemi var ki.Sağlık.Yemek yapmayı sevdiğim için her yemeğim güzeldir.Temiz, huzurlu, yeşil, yalanın bencilliğin çıkarın olmadığı hep sevginin egemen olduğu bir dünya.Güzel olan temiz olan her şey aşktır.Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı ATATÜRK.Dünyada güzel olan her şeyi görmek isterdim.Ölmeden önce dünya turu yapmak.Misafir olduğumuz bu dünyadaBencil olmak niye,Açgözlü olmak niye,Kötülük yapmak niye,Savaşmak niye.Yolcu olduğunu unutuyor insanoğlu hırslarına yenik düşüyor. Hırsları yüzünden her şeyi yapabiliyor.Son istasyona geldiğimiz zaman ineceğiz, inerken kimse bir şey alamayacak. Her şey devam eden yolculukta kalacak.