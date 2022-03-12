Sizin Dünyanız: Sabriye Holland

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Benim, yani olduğum gibi. Bu bir kelimeye sığmaz.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
İşimi seviyorum insanlarla iç içe olmak konuşmak onlarla birşeyler paylaşmak beni mutlu ediyor. Bu iş olmasa yine insanlarla birlikte olacağım onlara yardım edebileceğim bir iş olurdu.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Savaş, liderlerin hiç bitmeyen hırsları yüzünden ölen insanlar, mahsun çocuklar. Ukrayna yerle bir ediliyor. Savaşın kazanan tarafı olmaz.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık, adaletsizlik, doğanın katledilmesi.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Pişmanlıklarım yok yaptığım her hata bana bir ders verdi. Birşeyler öğretti. Hep daha iyisini yapmamı sağladı. Bugün beni ben yapan o yaşananlardır.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
En büyük sevincim oğlum.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Geriye baktığım zaman hayatımda birçok dönüm noktası oldu. Ancak en büyük dönüm noktası eşimin kanserle savaşında yenik düşmesi.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Mevlana’nın sözleri.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Ruh halime göre her türlü müziği dinlemekten keyif alırım.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Yakın bir zamanda herhangi bir filim izlemedim. Televizyonla dargın iki arkadaş gibiyiz.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Şapka yapmak için yün aldım. Pek sık alışverişe çıkmam ihtiyacım oldukça yaparım. Hele şu pahalılıkta.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Dolabında gereksiz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gereksiz olan her şey kanser hastalarının yardım kutularına gider.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Hediye almak güzeldir alınan hediyenin taşıdığı anlam önemlidir. Bahçem için herhangi bir hediye beni mutlu eder.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Kendimle barışık bir insanım her yönüyle, neysem o yaratan beni böyle yaratmış.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Çok sabırlıyım bazen kendim bile inanamam.
OLMASA DA OLUR...
Misafiriz neyin önemi var ki.
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Yemek yapmayı sevdiğim için her yemeğim güzeldir.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Temiz, huzurlu, yeşil, yalanın bencilliğin çıkarın olmadığı hep sevginin egemen olduğu bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Güzel olan temiz olan her şey aşktır.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı ATATÜRK.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Dünyada güzel olan her şeyi görmek isterdim.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Ölmeden önce dünya turu yapmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Misafir olduğumuz bu dünyada
Bencil olmak niye,
Açgözlü olmak niye,
Kötülük yapmak niye,
Savaşmak niye.
Yolcu olduğunu unutuyor insanoğlu hırslarına yenik düşüyor. Hırsları yüzünden her şeyi yapabiliyor.
Son istasyona geldiğimiz zaman ineceğiz, inerken kimse bir şey alamayacak. Her şey devam eden yolculukta kalacak.
GÜLÜMSE : )
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