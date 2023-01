Sizin Dünyanız : Pınar Ermemiş Yalçınkaya

Hayat gerçekten çok kısa her geçen günün hatta her dakikanın kıymetini bilmeliyiz. Sevdiklerimizle birlikte hayatı doya doya istediğimiz gibi yarın hiç yokmuş gibi kim ne diyecek diye düşünmeden yaşamalıyız.





PINAR ERMEMİŞ YALÇINKAYA

Aşırı titiz…Öğretmen olurdum…Ailem ve çocuklarım…Haksızlık ve Adaletsizlik…Yaptığım hiç birşeyden pişman değilim. Çünkü her zaman kendimce doğru bilip inandığım şeyi yaptım.Sevdiklerim ve ailem yanımda olsun birde sağlıklı olalım bundan daha büyük sevinç ve mutluluk olmaz.Özel sektörü bırakıp kendi işimi yapmaya başladığım gün Şubat/2022Salıncak – Cenk MutluyakalıKulağıma hoş gelen her türlü müziği dinlerim..VatanseverAkıllı saat..Kalın KabanBenim için alınmış küçük büyük pahalı ucuz hiç farketmez her şeye çok mutlu olurum…Herkesi kendim gibi görüp çok iyi niyetli olmak…Dürüst ve yardımsever olmak…Kıskanç insanlar, sahte dostlar ve hırs …Ailem ve sevdiklerim…Etli Kuru FasulyeÇocukların ve kadınların öldürülmediği , savaşların bittiği , tüm dünya ülkelerinin barış içinde kardeşçe yaşadığı çekememezliğin kıskançlığın olmadığı bir dünya…Tutku ,heyecan ve gözlerdeki ışıltı….AtatürkİtalyaDünya turu…Hayat gerçekten çok kısa her geçen günün hatta her dakikanın kıymetini bilmeliyiz. Sevdiklerimizle birlikte hayatı doya doya istediğimiz gibi yarın hiç yokmuş gibi kim ne diyecek diye düşünmeden yaşamalıyız.