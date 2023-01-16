Sizin Dünyanız : Pınar Ermemiş Yalçınkaya

Hayat gerçekten çok kısa her geçen günün hatta her dakikanın kıymetini bilmeliyiz. Sevdiklerimizle birlikte hayatı doya doya istediğimiz gibi yarın hiç yokmuş gibi kim ne diyecek diye düşünmeden yaşamalıyız.
PINAR ERMEMİŞ YALÇINKAYA
Organizasyon Şirketi Sahibi
Muhasebe Müdürü
Finans Müdürü
Sigortacı
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Aşırı titiz…
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…
Öğretmen olurdum…
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…
Ailem ve çocuklarım…
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…
Haksızlık ve Adaletsizlik…
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
Yaptığım hiç birşeyden pişman değilim. Çünkü her zaman kendimce doğru bilip inandığım şeyi yaptım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Sevdiklerim ve ailem yanımda olsun birde sağlıklı olalım bundan daha büyük sevinç ve mutluluk olmaz.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
Özel sektörü bırakıp kendi işimi yapmaya başladığım gün Şubat/2022
BAŞUCUMDAKİ KİTAP
Salıncak – Cenk Mutluyakalı
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…
Kulağıma hoş gelen her türlü müziği dinlerim..
EN SON İZLEDİĞİM FİLM…
Vatansever
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…
Akıllı saat..
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY…
Kalın Kaban
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…
Benim için alınmış küçük büyük pahalı ucuz hiç farketmez her şeye çok mutlu olurum…
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…
Herkesi kendim gibi görüp çok iyi niyetli olmak…
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…
Dürüst ve yardımsever olmak…
OLMASA DA OLUR…
Kıskanç insanlar, sahte dostlar ve hırs …
OLMAZSA OLMAZ…
Ailem ve sevdiklerim…
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…
Etli Kuru Fasulye
HAYALİMDEKİ DÜNYA…
Çocukların ve kadınların öldürülmediği , savaşların bittiği , tüm dünya ülkelerinin barış içinde kardeşçe yaşadığı çekememezliğin kıskançlığın olmadığı bir dünya…
AŞK BENİM İÇİN…
Tutku ,heyecan ve gözlerdeki ışıltı….
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Atatürk
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER…
İtalya
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…
Dünya turu…
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…
Hayat gerçekten çok kısa her geçen günün hatta her dakikanın kıymetini bilmeliyiz. Sevdiklerimizle birlikte hayatı doya doya istediğimiz gibi yarın hiç yokmuş gibi kim ne diyecek diye düşünmeden yaşamalıyız.