Sizin Dünyanız: Pınar Erengin

Bugünkü konuğum pozitif enerjisi, yaşama sevinci ve yaratılan büyün canlılara duyduğu kocaman şevkatiyle bir çevre neferi. Ltb Çevre Geri Dönüşüm Ve Diş Merkezler Şube Sorumlusu Pınar Erengin

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

İnsan.Öğretmen olurdum.Lefkoşa ve Belediyecilik.Çocuklar ve hayvanlar.Yaptığım veya yapmadığım hiçbir şeyden pişmanlık duymam.Başka insanları mutlu etmek.Üniversite eğitimi için Ankara’ya gitmiş olmak.Herşey Mümkün! – Ebru Tarım Dilekcan.Çift Gökkuşağı – Buray.Uzun zamandır film izleyemiyorum. Tam bir dizikolik oldum. Özellikle de romantik komedi yaz dizileri fanıyım.Tatilde giymek için bu sabah terlik aldım kendime.Bana küçülen artık içine sığmadığım ama yine de atmaya kıyamadığım elbiselerim.Ayakkabılarrrr.Hmm sanırım burnuma estetik yaptırmak istiyorum.Çalışkanlığım ve dürüstlüğüm.Düşündüm ama bulamadım. Herşeyim olmazsa olmazım gibi geliyor şuan.Telefon, internet, televizyon.Sanırım bu soruyu eşime sormalıyız. Makarna olabilir.Yeşil, Barış ve huzur içinde.Yaşam Enerjisi.Kerem Bürsin (çok kalp)Mısır.Gezebildiğim kadar çok ülke gezmek/görmek.Hayat kısa, Anı yaşa! Asla pişman olma! Hayatta her şey mümkün, yeter ki vazgeçme!