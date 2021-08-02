Sizin Dünyanız: Pınar Erengin

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
İnsan.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Öğretmen olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Lefkoşa ve Belediyecilik.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Çocuklar ve hayvanlar.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yaptığım veya yapmadığım hiçbir şeyden pişmanlık duymam.
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Başka insanları mutlu etmek.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Üniversite eğitimi için Ankara’ya gitmiş olmak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Herşey Mümkün! – Ebru Tarım Dilekcan.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Çift Gökkuşağı – Buray.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Uzun zamandır film izleyemiyorum. Tam bir dizikolik oldum. Özellikle de romantik komedi yaz dizileri fanıyım.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…
Tatilde giymek için bu sabah terlik aldım kendime.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Bana küçülen artık içine sığmadığım ama yine de atmaya kıyamadığım elbiselerim.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Ayakkabılarrrr.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Hmm sanırım burnuma estetik yaptırmak istiyorum.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Çalışkanlığım ve dürüstlüğüm.
OLMASA DA OLUR.
Düşündüm ama bulamadım. Herşeyim olmazsa olmazım gibi geliyor şuan.
OLMAZSA OLMAZ...
Telefon, internet, televizyon.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Sanırım bu soruyu eşime sormalıyız. Makarna olabilir.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Yeşil, Barış ve huzur içinde.
AŞK BENİM İÇİN...
Yaşam Enerjisi.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Kerem Bürsin (çok kalp)
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER…
Mısır.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…
Gezebildiğim kadar çok ülke gezmek/görmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…
Hayat kısa, Anı yaşa! Asla pişman olma! Hayatta her şey mümkün, yeter ki vazgeçme!
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