Sizin Dünyanız: Pervin Yemen

Bugünkü konuğum içimizden biri... Duruşuyla, samimiyetiyle, karakteriyle ve dürüstlüğüyle sıcacık bir anne... Pervin Yaman...



KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…

Dağınık.



ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

Kesinlikle Hemşire olurdum.



BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

Çocuklarım.







KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Şiddetin her türlüsü.





EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Yurt dışından gelen teklifleri reddetmek.



EN BÜYÜK SEVİNCİM.

İlk kez Anne olduğum an.







HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

Annemi yitirmek.



BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

Kitabım yok maalesef.



EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Rock.







EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

End Game.



KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Hologram taşlı küpe.



DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Atmaya kıyamadığım eski kıyafetlerim.







BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Ayakkabı.



KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Ses tonum.



KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Dürüstlüğüm.







OLMASA DA OLUR...

Hayat arkadaşı.



OLMAZSA OLMAZ...

Çocuklarım ve ailem.



EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Fırın makarnası.







HAYALİMDEKİ DÜNYA...

Eşit.



AŞK BENİM İÇİN...

Çok gereksiz.



ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Mustafa Kemal Atatürk .







GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Mısır.



MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

Kendi işim.



SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

Sevgi her zaman kazanır... Zaman ayırıp okuyan herkese çok teşekkürler...



Dağınık.Kesinlikle Hemşire olurdum.Çocuklarım.Şiddetin her türlüsü.Yurt dışından gelen teklifleri reddetmek.İlk kez Anne olduğum an.Annemi yitirmek.Kitabım yok maalesef.Rock.End Game.Hologram taşlı küpe.Atmaya kıyamadığım eski kıyafetlerim.Ayakkabı.Ses tonum.Dürüstlüğüm.Hayat arkadaşı.Çocuklarım ve ailem.Fırın makarnası.Eşit.Çok gereksiz.Mustafa Kemal Atatürk .Mısır.Kendi işim.Sevgi her zaman kazanır... Zaman ayırıp okuyan herkese çok teşekkürler...