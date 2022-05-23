Sizin Dünyanız: Perin Öztümen

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Gerçek dost, yardımsever, çılgın.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Yine öğretmen olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Çocuklarımın gelecek kaygısı ve içinde bulunduğumuz ekonomik kriz.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık ve yalan.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yok gibi.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Evlatlarım.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Lise 2. Sınıfta müdür muavinimizin sınıfa girip üniversite sınavından bahsetmesi.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Elif Şafak – Aşk.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Kulağıma hoş gelen her tür müziği dinlerim ama daha çok Nostaljik müzikler.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Sen Yaşamana Bak.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Halhal.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Dolabımda gereksiz bir şey bırakmamaya çalışıyorum.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Mor olan herhangi bir şey.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Keşke insanlarla tartışmaya girdiğim zaman onları kırmamak için susmasam.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Herkese sevgi ile yaklaşırım. Kendimle barışık biriyim. İnsanlara yardım etmeyi zor zamanlarda destek olmayı severim.
OLMASA DA OLUR...
Hayatımda gereksiz insanlar olmasa da olur.
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık. Evlatlarım. Ailem. İşim ve dostlarım.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Hepsini güzel yaparım ama spesiyalim Ispanaklı Pasta.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Savaşsız, çıkarsız erken ölümlerin olmadığı yemyeşil bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Eşim… Vazgeçilmezim…
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Atatürk.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
İskoçya ve Fransa.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Evlatlarımı en iyi şekilde okutup mutlu ve huzurlu bir iş buldukları günü görebilmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Keşke kimse kazalarda, savaşlarda yada kaza kurşunu ile ölmese. Herkes dostça geçinip gitse.
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