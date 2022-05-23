Sizin Dünyanız: Perin Öztümen

Bugünkü konuğum dostluğu, yardımseverliği, sevecenliği ve öğretme azmiyle bir eğitimci... Küçücük hayatlara dokunan Öğretmen Perin Öztümen...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Gerçek dost, yardımsever, çılgın.Yine öğretmen olurdum.Çocuklarımın gelecek kaygısı ve içinde bulunduğumuz ekonomik kriz.Haksızlık ve yalan.Yok gibi.Evlatlarım.Lise 2. Sınıfta müdür muavinimizin sınıfa girip üniversite sınavından bahsetmesi.Elif Şafak – Aşk.Kulağıma hoş gelen her tür müziği dinlerim ama daha çok Nostaljik müzikler.Sen Yaşamana Bak.Halhal.Dolabımda gereksiz bir şey bırakmamaya çalışıyorum.Mor olan herhangi bir şey.Keşke insanlarla tartışmaya girdiğim zaman onları kırmamak için susmasam.Herkese sevgi ile yaklaşırım. Kendimle barışık biriyim. İnsanlara yardım etmeyi zor zamanlarda destek olmayı severim.Hayatımda gereksiz insanlar olmasa da olur.Sağlık. Evlatlarım. Ailem. İşim ve dostlarım.Hepsini güzel yaparım ama spesiyalim Ispanaklı Pasta.Savaşsız, çıkarsız erken ölümlerin olmadığı yemyeşil bir dünya.Eşim… Vazgeçilmezim…Atatürk.İskoçya ve Fransa.Evlatlarımı en iyi şekilde okutup mutlu ve huzurlu bir iş buldukları günü görebilmek.Keşke kimse kazalarda, savaşlarda yada kaza kurşunu ile ölmese. Herkes dostça geçinip gitse.