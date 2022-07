Sizin Dünyanız: Pembe Gaziler

Bugünkü konuğum çok yönlü bir sanatçı... Öğretmek ve öğrenmek için çabalayan, hazıra konmak yerine emeğiyle üretmeyi tercih eden, disiplinli ve istikrarlı bir kadın... Anne, Sanatçı, Öğretmen, Sanat Terapisti Pembe Gaziler...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

İlk kez böyle bir soruyu cevaplıyorum. 44 yılı tek kelimeye sığdırmak mümkün değil. İnandığım güç sevgi, elementlerim üretim ve öğrenmek.Yardıma ihtiyaç duyan dünya çocukları için bir yerlerde aktif çalışmalar yapmak isterdim.Şu sıralar maalesef kontrolsüzleşen memleket meseleleri ve bizlere yansıyan çarpık bir sürü uzantısı.Adaletsizlik.Hatırı sayılır pişmanlıklarım yok, çünkü her kötü tecrübenin iyi öğretiler getirdiğine inanıyorum. Dersler çıkarmaya çalışıyorum. Sokratesin dediği gibi bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Öğrenecek, bilecek o kadar çok şey var ki derya deniz.Çok sevinçlerim oldu; yaşa zamana göre… Güncel hatırladıklarımdan bir tanesi, oğlumun sevgisini söyleyip uzun uzun sarıldığı an diyebilirim.Tercihimizle veya tercihimiz dışında yaşadığımız dönüm noktaları hayatlarımızda kalıcı izler bırakıyor bence. Annemi kaybetmem, evlenmem, çocuk sahibi olmam ve boşanmam benim hayatımdaki dönüm noktalarım oldu.Şu anki Ece Temelkuran – Hepberaber.Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Müziksiz bir yaşamı düşünemem… Jazz, Fusion, Blues, Latin, Fado, Tango, Klasikler, Opera, Mesitasyon ve Enstrümantal Müzikler.Evde tek başına :).Hatırlayamadım :).Dolabım gizli bir podyum gibidir. Kumaşlara ve vintageye özel ilgim var. Uzun zaman özel kıyafetler tasarlayıp diktim. Vintage kravatlardan elbiseler mesela. Dolayısı ile giymesem de kumaşını, modelini, dikişini özel bulduğum çokça kıyafeti dolaplarımda tutuyorum:) pembeatelier instagram hesabımdan tasarımlarımı görebilirsiniz.Her türlü çiçek, kitaplar, otantik şallar, mis kokulu bitki çayları ve paranın satın alamayacağı şeyler.Hassasiyet ve ince düşünce.Yaptığım her işi ciddiye alıyorum ve istikrarlıyım. Dengeliyim. İkizler burcuyum :).Samimiyetsiz ve tutarsız her türlü iletişim şekli.Sevgi, aile ve çamur.Yemek sayılmazlar ama hummus ve gırbaç. Meyhane masası gibi oldu sanırım, rakıyı severim ama :).Acılar, kayıplar, kıtlıklar umut etmemizin çok önüne geçti ama hayalim; savaşların yaşanmadığı çocukların ve insanların ölmediği, her insanın insanca yaşayabilme hak ve özgülüğüne sahip olduğu bir dünya düzeni; adalet ve eşitlik üzerine kurulmuş bir dünya. Doğa katliamlarının olmadığı, her canlının kendine yer bulduğu bir dünya…Varlığına ve gerçekliğine inanıyorum.Camille Claudel.Hindistan ve birçok ülke daha.Dünyayı gezebildiğim kadar gezebilmek, yeni ülkeleri kültürleri yaşayarak öğrenmek.Toprak Ana’nın ve insanoğlunun zor sınavlar yaşadığı bir dönemdeyiz. Kendimize, birbirimize ve çevremize/ doğaya, ne kadar saygılı ve özenli davranabilirsek yaralarımızı sarmak o kadar kolay olacaktır. Sanata daha çok önem vererek ruhumuzu gözümüzü ve beynimizi beslemeyi mutluluğun birinci koşulu olarak görmeliyiz.