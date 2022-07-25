Sizin Dünyanız: Pembe Gaziler

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
İlk kez böyle bir soruyu cevaplıyorum. 44 yılı tek kelimeye sığdırmak mümkün değil. İnandığım güç sevgi, elementlerim üretim ve öğrenmek.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Yardıma ihtiyaç duyan dünya çocukları için bir yerlerde aktif çalışmalar yapmak isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Şu sıralar maalesef kontrolsüzleşen memleket meseleleri ve bizlere yansıyan çarpık bir sürü uzantısı.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Adaletsizlik.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Hatırı sayılır pişmanlıklarım yok, çünkü her kötü tecrübenin iyi öğretiler getirdiğine inanıyorum. Dersler çıkarmaya çalışıyorum. Sokratesin dediği gibi bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Öğrenecek, bilecek o kadar çok şey var ki derya deniz.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Çok sevinçlerim oldu; yaşa zamana göre… Güncel hatırladıklarımdan bir tanesi, oğlumun sevgisini söyleyip uzun uzun sarıldığı an diyebilirim.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Tercihimizle veya tercihimiz dışında yaşadığımız dönüm noktaları hayatlarımızda kalıcı izler bırakıyor bence. Annemi kaybetmem, evlenmem, çocuk sahibi olmam ve boşanmam benim hayatımdaki dönüm noktalarım oldu.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Şu anki Ece Temelkuran – Hepberaber.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Müziksiz bir yaşamı düşünemem… Jazz, Fusion, Blues, Latin, Fado, Tango, Klasikler, Opera, Mesitasyon ve Enstrümantal Müzikler.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Evde tek başına :).
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Hatırlayamadım :).
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Dolabım gizli bir podyum gibidir. Kumaşlara ve vintageye özel ilgim var. Uzun zaman özel kıyafetler tasarlayıp diktim. Vintage kravatlardan elbiseler mesela. Dolayısı ile giymesem de kumaşını, modelini, dikişini özel bulduğum çokça kıyafeti dolaplarımda tutuyorum:) pembeatelier instagram hesabımdan tasarımlarımı görebilirsiniz.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Her türlü çiçek, kitaplar, otantik şallar, mis kokulu bitki çayları ve paranın satın alamayacağı şeyler.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Hassasiyet ve ince düşünce.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Yaptığım her işi ciddiye alıyorum ve istikrarlıyım. Dengeliyim. İkizler burcuyum :).
OLMASA DA OLUR...
Samimiyetsiz ve tutarsız her türlü iletişim şekli.
OLMAZSA OLMAZ...
Sevgi, aile ve çamur.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Yemek sayılmazlar ama hummus ve gırbaç. Meyhane masası gibi oldu sanırım, rakıyı severim ama :).
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Acılar, kayıplar, kıtlıklar umut etmemizin çok önüne geçti ama hayalim; savaşların yaşanmadığı çocukların ve insanların ölmediği, her insanın insanca yaşayabilme hak ve özgülüğüne sahip olduğu bir dünya düzeni; adalet ve eşitlik üzerine kurulmuş bir dünya. Doğa katliamlarının olmadığı, her canlının kendine yer bulduğu bir dünya…
AŞK BENİM İÇİN...
Varlığına ve gerçekliğine inanıyorum.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Camille Claudel.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Hindistan ve birçok ülke daha.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Dünyayı gezebildiğim kadar gezebilmek, yeni ülkeleri kültürleri yaşayarak öğrenmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Toprak Ana’nın ve insanoğlunun zor sınavlar yaşadığı bir dönemdeyiz. Kendimize, birbirimize ve çevremize/ doğaya, ne kadar saygılı ve özenli davranabilirsek yaralarımızı sarmak o kadar kolay olacaktır. Sanata daha çok önem vererek ruhumuzu gözümüzü ve beynimizi beslemeyi mutluluğun birinci koşulu olarak görmeliyiz.
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