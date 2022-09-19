Sizin Dünyanız: Öztül Özerdem

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Öğrenci.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Kitabevi-Cafe işletirdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Yaşamın anlamı, amacı ve bu minval üzere hizmet etmek.,
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Adaletsizlik.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Hakkımı savunmayı geç öğrenmek.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Çocuklarımı ilk kucağıma aldığım o müthiş sevinç, sıcaklık, sevgi.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Boşanmak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Kutsal Kitap.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Klasik müzik.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
TocToc (tavsiye ederim).
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Çanta.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Birçok renkli yün.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Anlamı olan her şey.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Zamanı daha etkin kullanmak, zamanı israf etmemek.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Dürüstlük.
OLMASA DA OLUR...
Menfaatçi insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Kedilerim.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Molehiya.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Sevginin, saygının, dürüstlüğün, adaletin insanlarla bütünleştiği barışçıl, üretken, hizmete odaklı herkesin biricikliğine özen gösterilen bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Yanılsama.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Wilhelm Reich.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Apollon Tapınağı.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Küçük bir çiftlik kurmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
İnsanın kendini tanıması, anlaması, farkındalıkları, seçimlerini bilinçli yapması onun hayatını anlamlı yaşamasına neden olurken sade ve insanlık onuruna uygun yaşam da kişiyi özgür kılacaktır. Hepimizin tutsaklıklarımızdan özgürleşmemiz, yaşamımıza anlam katmamız dileğiyle…
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