Sizin Dünyanız: Öztül Özerdem

Bugünkü konuğum hayatınıza dokunmasını isteyeceğiniz ender insanlardan biri... Deneyimlerini, birikimlerini ve koşulsuz sevgisini paylaşmaktan gocunmayan başarılı bir danışman... Psikoterapist, Aile Terapisti, Psikolojik Danışman Öztül Özerdem...

Öğrenci.Kitabevi-Cafe işletirdim.Yaşamın anlamı, amacı ve bu minval üzere hizmet etmek.,Adaletsizlik.Hakkımı savunmayı geç öğrenmek.Çocuklarımı ilk kucağıma aldığım o müthiş sevinç, sıcaklık, sevgi.Boşanmak.Kutsal Kitap.Klasik müzik.TocToc (tavsiye ederim).Çanta.Birçok renkli yün.Anlamı olan her şey.Zamanı daha etkin kullanmak, zamanı israf etmemek.Dürüstlük.Menfaatçi insanlar.Kedilerim.Molehiya.Sevginin, saygının, dürüstlüğün, adaletin insanlarla bütünleştiği barışçıl, üretken, hizmete odaklı herkesin biricikliğine özen gösterilen bir dünya.Yanılsama.Wilhelm Reich.Apollon Tapınağı.Küçük bir çiftlik kurmak.İnsanın kendini tanıması, anlaması, farkındalıkları, seçimlerini bilinçli yapması onun hayatını anlamlı yaşamasına neden olurken sade ve insanlık onuruna uygun yaşam da kişiyi özgür kılacaktır. Hepimizin tutsaklıklarımızdan özgürleşmemiz, yaşamımıza anlam katmamız dileğiyle…