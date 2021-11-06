Sizin Dünyanız: Öznur Kalyan

Bugünkü konuğum sevgi dolu kalbi, pozitif enerjisi ve vefalı kişiliğiyle bir eğitim neferi… Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Öznur Kalyan

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Görev insanı.Dedektif olurdum.Oğlum, eşim, öğrencilerimYalan söylenmesi, adaletsizlikAnnemle daha fazla anılar biriktirmek isterdim.Oğlum.Üniversiteye Ankara’ya gitmek ve orada eşimle tanışmakHakan Mengüç’ün Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir.Ney sesi.Rüzgârı dizginleyen çocuk.Yağmurluk.Abiye kıyafet.Mandala boyama kitabı renk renk boyalar.Sabırsızlığım.Planlı programlı oluşum.Etraftaki sahte iki yüzlü insanlar.Sağlık.Tavuklu krep sarma.Savaşların yaşanmadığı, hiçbir kimsenin aç susuz kalmadığı, adalet, sevgi ve saygının ön planda olduğu bir dünya.Olmazsa olmaz tatlı bir histir kalpten hissetmektir.Atatürk.Uzakdoğu ülkeleri.Uzakdoğu ülkeleri turu.Salgının bittiği, insanların ölmediği, sağlıklı mutlu huzurlu barışın hakim olduğu bir dünya diliyorum.