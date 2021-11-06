Sizin Dünyanız: Öznur Kalyan

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Görev insanı.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Dedektif olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Oğlum, eşim, öğrencilerim
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Yalan söylenmesi, adaletsizlik
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Annemle daha fazla anılar biriktirmek isterdim.
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Oğlum.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Üniversiteye Ankara’ya gitmek ve orada eşimle tanışmak
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Hakan Mengüç’ün Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Ney sesi.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Rüzgârı dizginleyen çocuk.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Yağmurluk.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Abiye kıyafet.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Mandala boyama kitabı renk renk boyalar.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Sabırsızlığım.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Planlı programlı oluşum.
OLMASA DA OLUR...
Etraftaki sahte iki yüzlü insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Tavuklu krep sarma.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Savaşların yaşanmadığı, hiçbir kimsenin aç susuz kalmadığı, adalet, sevgi ve saygının ön planda olduğu bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Olmazsa olmaz tatlı bir histir kalpten hissetmektir.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Atatürk.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Uzakdoğu ülkeleri.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Uzakdoğu ülkeleri turu.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Salgının bittiği, insanların ölmediği, sağlıklı mutlu huzurlu barışın hakim olduğu bir dünya diliyorum.