Sizin Dünyanız: Özlem Danişkan

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Asalet.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Ressam.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Çocuklar.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yapmadıklarım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Birinin hayatına dokunabilmek.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Anne olmak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Kürk Mantolu Madonna.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
80’ler 90’lar Yerli Ve Yabancı.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Şantaj.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Bordo elbise.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Saç bigudileri.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kitap.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Sabırsızlık.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Dakik olmak.
OLMASA DA OLUR...
Çanta.
OLMAZSA OLMAZ...
Kahve.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Taze fasulye.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Kadınların her konuda rahat ve özgür yaşayabilmesi.
AŞK BENİM İÇİN...
Dinlenme noktası.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Şebnem Ferah.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Kutuplar.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Sırt çantasıyla dünya turu.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Sadece ana odaklanmak ve anları o anda bırakmak.
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