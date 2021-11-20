Sizin Dünyanız: Özlem Danişkan

Bugünkü konuğum sabırlı, asil ve insanların hayatlarına dokunmayı seven güçlü bir kadın. Ydü Hastanesi Medikal Arşiv Sorumlusu Özlem Danişkan .

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Asalet.Ressam.Çocuklar.Haksızlık.Yapmadıklarım.Birinin hayatına dokunabilmek.Anne olmak.Kürk Mantolu Madonna.80’ler 90’lar Yerli Ve Yabancı.Şantaj.Bordo elbise.Saç bigudileri.Kitap.Sabırsızlık.Dakik olmak.Çanta.Kahve.Taze fasulye.Kadınların her konuda rahat ve özgür yaşayabilmesi.Dinlenme noktası.Şebnem Ferah.Kutuplar.Sırt çantasıyla dünya turu.Sadece ana odaklanmak ve anları o anda bırakmak.