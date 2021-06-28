Sizin Dünyanız: Özge Yorulmaz

Bugünkü konuğum Yurduna olan sevdasıyla, kültürüne olan tutkukusuyla, geçmişine olan vefasıyla bir eğitimci... Özge Yorulmaz...
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Azimli.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Halkla ilişkiler veya kültürümüzle ilgili bir iş yapardım.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Oğlum ve eğitim.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Çocuklar
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Hayatımda deneyimlediğim herşeyi, bir tecrübe olarak görüyorum. Bu tecrübeler, kendimi daha da geliştirmeme yardımcı oluyor.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Ailem, sonra da insanların kalbine dokunabilmek. Hele ki bu dokunuş, onları güzel yerlere taşıyacaksa.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Oğlumun dünyamıza gelişi.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Kıbrıs'ın Kelebekleri - Hasan Bağlar
Gün Işığının Sesi - Mustafa Müezzinoğlu. İki kitap da başucumda duruyor şimdilerde.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Kıbrıs halk müziği / folklorik müzik ve rock müzik
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Ahtapottan Öğrendiklerim belgeseli.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Yıltan Taşçı'nın son kitabi; Bana Bir Öykü Anlat.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Yüksek topuklu ayakkabılarım. Pandemi süresince hiç giymedim, sanırım artık vedalaşacağız onlarla.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kitap, kitapları çok seviyorum. Salonda kendime ait bir kitaplık yaptırdım, kitap kokusu bana huzur veriyor.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Daha rahat olabilirdim belki.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
İnsanların bana güven duyması.
OLMASA DA OLUR...
Savaşlar, kötülük, yalan.
OLMAZSA OLMAZ...
Sevgi, kültürümüz, dostlar.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Molehiya.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Çocukların çok mutlu olabileceği bir dünyadır. Böyle bir Dünya hem insanlar, hem de diğer canlıların güzellikler içinde yaşayabileceği, ego ve hırslardan uzak ve doğal olurdu.
AŞK BENİM İÇİN...
Benim için aşk; vazgeçilmezdir, şekil değiştirebilir. Eşine, çocuğuna, hayvanlara, ülkene ve çevrendeki güzelliklere hakettikleri gözle bakabilmektir aşk.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Che, o gerçek bir kahramandı.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Küba ve Uzak Doğu ülkeleri. Farklı kültürleri keşfetmek çok heyecan verici.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Yabancı dil öğrenmek, Yunanca olabilir.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Pandeminin son bulduğu, savaşların olmadığı bir Dünya diliyorum.
Kardeşçe yaşanacak bir Dünya.
Nesiller öncesinden kalma bindallı, nice hikayelere tanıklık etmiş elmaslarla süslü başlık, neneciğimden yadigar lira kolyem ve annemden emanet pırlanta yüzüğüm. Ne büyük bir şans benim için…