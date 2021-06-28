Sizin Dünyanız: Özge Yorulmaz

Bugünkü konuğum Yurduna olan sevdasıyla, kültürüne olan tutkukusuyla, geçmişine olan vefasıyla bir eğitimci... Özge Yorulmaz...

Azimli.Halkla ilişkiler veya kültürümüzle ilgili bir iş yapardım.Oğlum ve eğitim.ÇocuklarYaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Hayatımda deneyimlediğim herşeyi, bir tecrübe olarak görüyorum. Bu tecrübeler, kendimi daha da geliştirmeme yardımcı oluyor.Ailem, sonra da insanların kalbine dokunabilmek. Hele ki bu dokunuş, onları güzel yerlere taşıyacaksa.Oğlumun dünyamıza gelişi.Kıbrıs'ın Kelebekleri - Hasan BağlarGün Işığının Sesi - Mustafa Müezzinoğlu. İki kitap da başucumda duruyor şimdilerde.Kıbrıs halk müziği / folklorik müzik ve rock müzikAhtapottan Öğrendiklerim belgeseli.Yıltan Taşçı'nın son kitabi; Bana Bir Öykü Anlat.Yüksek topuklu ayakkabılarım. Pandemi süresince hiç giymedim, sanırım artık vedalaşacağız onlarla.Kitap, kitapları çok seviyorum. Salonda kendime ait bir kitaplık yaptırdım, kitap kokusu bana huzur veriyor.Daha rahat olabilirdim belki.İnsanların bana güven duyması.Savaşlar, kötülük, yalan.Sevgi, kültürümüz, dostlar.Molehiya.Çocukların çok mutlu olabileceği bir dünyadır. Böyle bir Dünya hem insanlar, hem de diğer canlıların güzellikler içinde yaşayabileceği, ego ve hırslardan uzak ve doğal olurdu.Benim için aşk; vazgeçilmezdir, şekil değiştirebilir. Eşine, çocuğuna, hayvanlara, ülkene ve çevrendeki güzelliklere hakettikleri gözle bakabilmektir aşk.Che, o gerçek bir kahramandı.Küba ve Uzak Doğu ülkeleri. Farklı kültürleri keşfetmek çok heyecan verici.Yabancı dil öğrenmek, Yunanca olabilir.Pandeminin son bulduğu, savaşların olmadığı bir Dünya diliyorum.Kardeşçe yaşanacak bir Dünya.Nesiller öncesinden kalma bindallı, nice hikayelere tanıklık etmiş elmaslarla süslü başlık, neneciğimden yadigar lira kolyem ve annemden emanet pırlanta yüzüğüm. Ne büyük bir şans benim için…