Sizin Dünyanız: Özge Başarır

Hazırlayan: Erçin SELASİYEKENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Güleryüzlü
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Modacı olmak isterdim. Moda ve tasarım okuyup alanımda ilerlemek.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Belli başlı sorumluluklarım ve ailem :)
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık ve rencide edici davranışlarda bulunan insan topluluğu. Kimse kimseden üstün değil bu neyin egosu.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Şu an ki aklım olsa yapmazdım dediğim hayatımı bir dönem benliğimden uzaklaştıran ani vermiş olduğum kararım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Sağlıklı ve sıhhatli olmam. Çok şükür.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Hayatımın dönüm noktası aslında benliğimden uzaklaştığımın farkına varıp özüme dönmem diyebilirim.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Paulo Coelho - Elif
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Klasik müzikleri çok severim aslında moduma göre müzik dinlerim bir veya birkaç müzik ile sınırlandıramam ama 90’lar ve Sezen Aksu vazgeçilmezimdir.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Stajyer.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
En son marketten sprey dezenfektan ve kuruyemiş aldım.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Askı :) askı fobim vardır benim alış veriş yaptığım mağazalardan muhakkak askı isterim aldıklarımı asmak için, dolap askı dolu.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
İçinde emek olan her hediye benim için en değerli en güzel hediyedir.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
“Çabuk inanma “ davranışımı biraz daha söndürmek isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Kendimi seviyorum, iyi ki varım :)
OLMASA DA OLUR...
En iyisi olmasa da olur. Çünkü sahip olduğum şeyler benim için hep en iyisidir.
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık… Allah sağlığımıza zeval vermesin.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Hemen hemen her yemeği güzel yaparım. Öyle der annem :) Birtek içli köfte yapamıyorum onu da annem çok güzel yapıyor.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Çocukların eşit şartlarda yaşadığı bir dünya olsun isterdim.
AŞK BENİM İÇİN...
Varlığındaki değeri bir ömür sürdürebilmek aşkın tanımıdır. Aşkın günlüğü yoktur, kısıtlaması da… Zamansızdır aşk. Yaşanılası en güzel duygu...
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Yunus Emre, Kemal Sunal ve Barış Manço’yu tanımayı çok isterdim.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Singapur. Yurt dışına gidebilme imkanım olursa eğer gitmek istediğim ilk yer.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Seyahat etmeyi çok sevdiğim için dünyayı gezmek isterdim.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Otursam üzülecek çok şey bulurum. Ama mutluluk daha çok işime geliyor. Hayat zengine güzele şanslıya değil, kafa yapısını değiştirebilene güzel...