Sizin Dünyanız: Özge Başarır

Bugünkü konuğum güleryüzlü, ne istediğini bilen, güçlü ve başarılı bir kadın... Ticaret Dairesi Memuru Özge Başarır...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

GüleryüzlüModacı olmak isterdim. Moda ve tasarım okuyup alanımda ilerlemek.Belli başlı sorumluluklarım ve ailem :)Haksızlık ve rencide edici davranışlarda bulunan insan topluluğu. Kimse kimseden üstün değil bu neyin egosu.Şu an ki aklım olsa yapmazdım dediğim hayatımı bir dönem benliğimden uzaklaştıran ani vermiş olduğum kararım.Sağlıklı ve sıhhatli olmam. Çok şükür.Hayatımın dönüm noktası aslında benliğimden uzaklaştığımın farkına varıp özüme dönmem diyebilirim.Paulo Coelho - ElifKlasik müzikleri çok severim aslında moduma göre müzik dinlerim bir veya birkaç müzik ile sınırlandıramam ama 90’lar ve Sezen Aksu vazgeçilmezimdir.Stajyer.En son marketten sprey dezenfektan ve kuruyemiş aldım.Askı :) askı fobim vardır benim alış veriş yaptığım mağazalardan muhakkak askı isterim aldıklarımı asmak için, dolap askı dolu.İçinde emek olan her hediye benim için en değerli en güzel hediyedir.“Çabuk inanma “ davranışımı biraz daha söndürmek isterdim.Kendimi seviyorum, iyi ki varım :)En iyisi olmasa da olur. Çünkü sahip olduğum şeyler benim için hep en iyisidir.Sağlık… Allah sağlığımıza zeval vermesin.Hemen hemen her yemeği güzel yaparım. Öyle der annem :) Birtek içli köfte yapamıyorum onu da annem çok güzel yapıyor.Çocukların eşit şartlarda yaşadığı bir dünya olsun isterdim.Varlığındaki değeri bir ömür sürdürebilmek aşkın tanımıdır. Aşkın günlüğü yoktur, kısıtlaması da… Zamansızdır aşk. Yaşanılası en güzel duygu...Yunus Emre, Kemal Sunal ve Barış Manço’yu tanımayı çok isterdim.Singapur. Yurt dışına gidebilme imkanım olursa eğer gitmek istediğim ilk yer.Seyahat etmeyi çok sevdiğim için dünyayı gezmek isterdim.Otursam üzülecek çok şey bulurum. Ama mutluluk daha çok işime geliyor. Hayat zengine güzele şanslıya değil, kafa yapısını değiştirebilene güzel...