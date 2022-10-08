Sizin Dünyanız: Nilgün Güney

Bugün çok özel bir konuğum var... Tasarladığı bayrakla Kıbrıs Tarihine damgasını vuran bir babanın kızı... Hayatını sanata adamış, kocaman kalbine yaratılmış her canlıyı sevebilme yeteneğini sığdırmış, renklerin büyüsünü en iyi şekilde tuale aktaran başarılı ve duyarlı bir kadın... Ressam, Grafiker, Öğretmen Nilgün Güney...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE



KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…

Şaşkın.



ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

Ahçı olurdum.



BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

Savaşlar ve insan bencillikleriyle yaratılan çevre sorunları, can kayıpları, hayvanların yaşam haklarının ellerinden alınması.







KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Yalan.



EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Küçük pişmanlıklarım oldu, büyük bir pişmanlık hatırlamıyorum.







EN BÜYÜK SEVİNCİM.

Çocuklarımın doğumları.



HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

İstanbul'da üniversiteye başlamam.







BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

Görme biçimleri, John Berger.



EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Caz, Blues.



EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

Goya'nın hayaletleri.







KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Saç tokası.



DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Topuklu ayakkabı.







BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Kucaklaşma.



KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Aceleci olmayıp sakin olabilmek.







KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Başka insan ve hayvanlarla empati kurabilmem.



OLMASA DA OLUR...

Evlilk.







OLMAZSA OLMAZ...

Sevgi.



EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Balkabağı çorbası.







HAYALİMDEKİ DÜNYA...

İnsaniyetin ağır bastığı bir dünya.



AŞK BENİM İÇİN...

Karşı konulamaz tutkudur.



ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Picasso.







GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Kyoto, Japonya.



MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

Geride birşey bırakmak.



SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

Teşekkürler, sanatla olun...





Şaşkın.Ahçı olurdum.Savaşlar ve insan bencillikleriyle yaratılan çevre sorunları, can kayıpları, hayvanların yaşam haklarının ellerinden alınması.Yalan.Küçük pişmanlıklarım oldu, büyük bir pişmanlık hatırlamıyorum.Çocuklarımın doğumları.İstanbul'da üniversiteye başlamam.Görme biçimleri, John Berger.Caz, Blues.Goya'nın hayaletleri.Saç tokası.Topuklu ayakkabı.Kucaklaşma.Aceleci olmayıp sakin olabilmek.Başka insan ve hayvanlarla empati kurabilmem.Evlilk.Sevgi.Balkabağı çorbası.İnsaniyetin ağır bastığı bir dünya.Karşı konulamaz tutkudur.Picasso.Kyoto, Japonya.Geride birşey bırakmak.Teşekkürler, sanatla olun...