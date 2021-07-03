Sizin Dünyanız: Nezire Tamel

Bugünkü konuğum en özel günlerde en güzel kolleksiyonlarıyla hayatlara dokunan bir butik sahibi. Nezire Tamel

Anı yaşayan bir insanım.İşimi çok severek yapıyorum o yüzden bu işi yapmasaydım ne yapardım hiç düşünmedim.Mağazam, müşterilerim kısaca işim.Vefa kayıtsız kalamadığım şeylerin başında geliyor.Hayatım boyunca yaptığım ve yaşadığım hiçbir şeyden pişman olmadım.Benim en büyük sevincim Hayattır.Evlenmek.Antoine de Saint-Exupery’in Küçük Prens’i.Her türlü Slow Müzik.Fatma.Küpe.Hayatım gibi dolabımda da gereksiz bir şey yok.Önemli olan hatırlanmak. O yüzden herşeyi hediye olarak kabul edebilirim.Merhamet.Aynı cevabı vereceğim… Merhamet.Pazar.Yemek.Mangal.Gerekli bir duygu.Jennifer Lynn López.Puket’i görmek isterim.Bir önceki cevapla aynı Puket Adalarına gitmeyi çok isterimPandeminin bittiği, daha özgür ve daha huzurlu yarınlara uyanacağımız günlerin gelmesi dileğiyle. Teşekkürler...