Sizin Dünyanız: Nezire Tamel

Bugünkü konuğum en özel günlerde en güzel kolleksiyonlarıyla hayatlara dokunan bir butik sahibi. Nezire Tamel
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Anı yaşayan bir insanım.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
İşimi çok severek yapıyorum o yüzden bu işi yapmasaydım ne yapardım hiç düşünmedim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Mağazam, müşterilerim kısaca işim.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Vefa kayıtsız kalamadığım şeylerin başında geliyor.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Hayatım boyunca yaptığım ve yaşadığım hiçbir şeyden pişman olmadım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Benim en büyük sevincim Hayattır.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Evlenmek.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Antoine de Saint-Exupery’in Küçük Prens’i.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Her türlü Slow Müzik.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Fatma.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Küpe.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Hayatım gibi dolabımda da gereksiz bir şey yok.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Önemli olan hatırlanmak. O yüzden herşeyi hediye olarak kabul edebilirim.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Merhamet.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Aynı cevabı vereceğim… Merhamet.
OLMASA DA OLUR...
Pazar.
OLMAZSA OLMAZ...
Yemek.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Mangal.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Huzurlu bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Gerekli bir duygu.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Jennifer Lynn López.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Puket’i görmek isterim.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Bir önceki cevapla aynı Puket Adalarına gitmeyi çok isterim
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Pandeminin bittiği, daha özgür ve daha huzurlu yarınlara uyanacağımız günlerin gelmesi dileğiyle. Teşekkürler...