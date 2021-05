Sizin Dünyanız: Nevzat Özkunt

Bugünkü konuğum mücadeleyi ilke edinmiş, hayallerinin peşinden koşmaktan yorulmayan, çok yönlü bir insan… 30 yıllık bir bankacı, Nevzat Özkunt.

Mücadeleci30 yıllık Bankacıyım. Hemen hemen her gün GURME ŞEF olmanın hayalini kuruyorum.Oğlum, işim ve Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşmak yolunda mücadeleİki yüzlülük ve adaletsizlikHak etmeyenlere verdiğim değerHenüz yaşanmadı. Birleşik bir Kıbrıs’a ulaştığımız ve adamızı barış adası yaptığımız gün en büyük sevinci hep birlikte yaşayacağız.Oğlumun doğduğu gün. 28 Ocak 1999İki kitabı dönüşümlü okuyorum bugünlerde:-Bir Hınç ve Şiddet Tarihi (Kıbrıs’ta Statü Kavgası ve Etnik Çatışma)-Niyazi Kızılyürek-Camdaki Kız- Gülseren BudayıcıoğluTürk Sanat MüziğiEn son Julia Roberts’in başrolünü oynadığı “Ben is back” filmini izledim. Ama son zamanlarda beni etkileyen film Robert De Niro’nun başrolünü oynadığı “The Intern” (stajyer) filmi oldu.Takım ElbiseDiyet yapıp kilo verdiğim zamanlarda kendime aldığım kıyafetler. Umarım bir gün gerekebilirler.Puro Aksesuarı (Çakmak, makas, puro küllüğü, humidor)Dostlara duyurulur. Doğum günüm yaklaşıyor.İkizler burcuyum. Haksızca ve saygısızca davranışlara muhatap olduğumda verdiğim duygusal tepki ve refleks bazen beni kırıcı yapabiliyor. Keşke olmasa diyorum sonradan…Dost canlısı, açık sözlü , (hatta dobracı diyorlar) hayata ve olaylara her zaman pozitif yönüyle bakabilme ve zorluklar karşısında asla pes etmemek.Bugünkü hükümet ve Cumhurbaşkanı. Kıbrıs Türk halkını ve iradesini temsil etmiyorlar.SevgiBu soruyu dün oğluma sordum. Tüm yemekleri çok lezzetli yaptığımı söylüyor. Kıbrıs mutfağı favorimdir. Dostlarım Ekmek Kadayıfımı çok beğenerek yiyorlar. Son zamanlarda Pilavunaya ve Şekerparye odaklandım. Severek yaptığım ve çok beğenilen başlıca diğer yemeklerim ise Badadez Köftesi, Köftecikli Ispanak, Et Dolması, Badadez-Bullez, Tavuklu Kerevizli Kolokas, Fırında Et veya Tavuk Patates, Fırında Etli Bamya, Hummus ve çorbasıVee efsane Bademli PilavÖncelikle Kıbrıs Türk halkının toplumsal varlık olarak dünyada yerini alacağı ve çocuklarımızın kendine gelecek bulduğu tek bir Kıbrıs hayal ediyorum. Ve dünya için de; etnik çatışmaların sona erdiği, ırkçılık hastalığından arınmış, kin, nefret ve şiddetten uzak, hiç kimsenin aç kalmadığı, doğaya duyarlı, odağında insan, tüm canlı varlıklar ve sevgi olan, adaletli ve barış içinde bir dünya hayal ediyorum.Sonsuz mutluluk ve sonsuz acı. Mutlaka yaşanmalı.“Ben sadece sevmeyi biliyorum, unutmayı öğrenemedim”Rasim Öztekin. Çok benzetiliyorum. Beni o sananların çok kez sarılmalarına ve ilgilerine maruz kaldığım birçok anım var. Yazık ki kaybettik büyük ustayıToskana-İtalyaSokaklarında bisiklet ile gezip La Moscadella’da Chianti şarap içmeyi çok isterim. Ah bir pandemi bitseBir gün mutlaka, otantik ve bahçeli bir “Kıbrıs Evi” nde, kendimi geliştirdiğim gurme şeflikte, insanlarımızın lezzetli tatlara erişeceği ve hoşça vakit geçireceği bir mekan yaratmak isterim.Son zamanlarda beni en çok düşündüren ve üzen konu, toplumsal varlığımızın ciddi tehdit altında olduğunu görüyor olmamdır. Verilen vatandaşlıklar ile nüfus yapımızın sürekli erozyona uğraması, seçimlerimize ve içişlerimize yapılan müdahaleler. Bunların önüne mutlaka geçilmelidir. Kıbrıs Türk halkı toplumsal varlığını mutlaka korumalı ve irademize nereden gelirse gelsin tüm saldırılara karşı birlikte mücadele ruhumuzu canlandırmalıyız. Bu siyaset üstü bir konu ve halkın gücü en büyük güçtür. Bu güç karşısında hiç kimse duramaz. Yeter ki gücümüzün farkına varalım. Bu vesileyle bana bu imkanı yaratan sizlere teşekkür eder, tüm insanlarımıza sevgi, barış ve refah dolu bir dünya dilerim.