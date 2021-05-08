Sizin Dünyanız: Nevzat Özkunt

Bugünkü konuğum mücadeleyi ilke edinmiş, hayallerinin peşinden koşmaktan yorulmayan, çok yönlü bir insan… 30 yıllık bir bankacı, Nevzat Özkunt.
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Mücadeleci
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
30 yıllık Bankacıyım. Hemen hemen her gün GURME ŞEF olmanın hayalini kuruyorum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Oğlum, işim ve Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşmak yolunda mücadele
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
İki yüzlülük ve adaletsizlik
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Hak etmeyenlere verdiğim değer
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Henüz yaşanmadı. Birleşik bir Kıbrıs’a ulaştığımız ve adamızı barış adası yaptığımız gün en büyük sevinci hep birlikte yaşayacağız.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Oğlumun doğduğu gün. 28 Ocak 1999
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
İki kitabı dönüşümlü okuyorum bugünlerde:
-Bir Hınç ve Şiddet Tarihi (Kıbrıs’ta Statü Kavgası ve Etnik Çatışma)-Niyazi Kızılyürek
-Camdaki Kız- Gülseren Budayıcıoğlu
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Türk Sanat Müziği
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
En son Julia Roberts’in başrolünü oynadığı “Ben is back” filmini izledim. Ama son zamanlarda beni etkileyen film Robert De Niro’nun başrolünü oynadığı “The Intern” (stajyer) filmi oldu.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Takım Elbise
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Diyet yapıp kilo verdiğim zamanlarda kendime aldığım kıyafetler. Umarım bir gün gerekebilirler.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Puro Aksesuarı (Çakmak, makas, puro küllüğü, humidor)
Dostlara duyurulur. Doğum günüm yaklaşıyor.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
İkizler burcuyum. Haksızca ve saygısızca davranışlara muhatap olduğumda verdiğim duygusal tepki ve refleks bazen beni kırıcı yapabiliyor. Keşke olmasa diyorum sonradan…
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Dost canlısı, açık sözlü , (hatta dobracı diyorlar) hayata ve olaylara her zaman pozitif yönüyle bakabilme ve zorluklar karşısında asla pes etmemek.
OLMASA DA OLUR...
Bugünkü hükümet ve Cumhurbaşkanı. Kıbrıs Türk halkını ve iradesini temsil etmiyorlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Sevgi
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Bu soruyu dün oğluma sordum. Tüm yemekleri çok lezzetli yaptığımı söylüyor. Kıbrıs mutfağı favorimdir. Dostlarım Ekmek Kadayıfımı çok beğenerek yiyorlar. Son zamanlarda Pilavunaya ve Şekerparye odaklandım. Severek yaptığım ve çok beğenilen başlıca diğer yemeklerim ise Badadez Köftesi, Köftecikli Ispanak, Et Dolması, Badadez-Bullez, Tavuklu Kerevizli Kolokas, Fırında Et veya Tavuk Patates, Fırında Etli Bamya, Hummus ve çorbası
Vee efsane Bademli Pilav
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Öncelikle Kıbrıs Türk halkının toplumsal varlık olarak dünyada yerini alacağı ve çocuklarımızın kendine gelecek bulduğu tek bir Kıbrıs hayal ediyorum. Ve dünya için de; etnik çatışmaların sona erdiği, ırkçılık hastalığından arınmış, kin, nefret ve şiddetten uzak, hiç kimsenin aç kalmadığı, doğaya duyarlı, odağında insan, tüm canlı varlıklar ve sevgi olan, adaletli ve barış içinde bir dünya hayal ediyorum.
AŞK BENİM İÇİN...
Sonsuz mutluluk ve sonsuz acı. Mutlaka yaşanmalı.
“Ben sadece sevmeyi biliyorum, unutmayı öğrenemedim”
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Rasim Öztekin. Çok benzetiliyorum. Beni o sananların çok kez sarılmalarına ve ilgilerine maruz kaldığım birçok anım var. Yazık ki kaybettik büyük ustayı
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Toskana-İtalya
Sokaklarında bisiklet ile gezip La Moscadella’da Chianti şarap içmeyi çok isterim. Ah bir pandemi bitse
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Bir gün mutlaka, otantik ve bahçeli bir “Kıbrıs Evi” nde, kendimi geliştirdiğim gurme şeflikte, insanlarımızın lezzetli tatlara erişeceği ve hoşça vakit geçireceği bir mekan yaratmak isterim.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Son zamanlarda beni en çok düşündüren ve üzen konu, toplumsal varlığımızın ciddi tehdit altında olduğunu görüyor olmamdır. Verilen vatandaşlıklar ile nüfus yapımızın sürekli erozyona uğraması, seçimlerimize ve içişlerimize yapılan müdahaleler. Bunların önüne mutlaka geçilmelidir. Kıbrıs Türk halkı toplumsal varlığını mutlaka korumalı ve irademize nereden gelirse gelsin tüm saldırılara karşı birlikte mücadele ruhumuzu canlandırmalıyız. Bu siyaset üstü bir konu ve halkın gücü en büyük güçtür. Bu güç karşısında hiç kimse duramaz. Yeter ki gücümüzün farkına varalım. Bu vesileyle bana bu imkanı yaratan sizlere teşekkür eder, tüm insanlarımıza sevgi, barış ve refah dolu bir dünya dilerim.