Sizin-Dünyanız: Nedret Türksoy Alkım

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
İdealist bir insanım.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Spor eğitmeni.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Eğitimler.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Adaletsizlik.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Pişmanlık olarak değil de ‘deneyimlerimden dersler çıkarmak’ olarak tanımlıyorum. Çıkardığım çok fazla dersim var.
EN BÜYÜK SEVİNCİM...
Oğlumun varlığı.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Meslek alanıma geçiş hayalimi gerçekleştirmek için severek çalıştığım kurumsal şirketten istifa etmek.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Tony Buzan kitapları.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
İçimi ısıtan her müzik
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Chernobyl 1986.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Ayakkabı.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Giymediğim kıyafetlerim.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Sevgiyle sunulan her hediye kıymetlidir.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Aynı anda birçok şey düşünüp yapmaya çalışmak bazen beni yoruyor.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Girişimci ve azimli olmam.
OLMASA DA OLUR...
Zararlı atıştırmalıklar ve şiddet içerikli oyunlar. (Çocuklarımızı uzak tutmakta çok zorlanıyoruz)
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık ve aşk.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Ev yapımı hamburger.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Merkezinde hep sevgiyi beslediğimiz, birbirimize ve dünyamıza şefkatle sarıldığımız bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Eşim
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Mustafa Kemal Atatürk ve Sigmund Freud.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
İguazu şelalesi (brezilya ve arjantin sınırının kesiştiği noktada)
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Dünyanın en güzel yerlerini dolaşmak ve yeni kültürler tanımak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Bizler dünyadan geçip giden yolcularız. Bu kısacık yolculukta varolmanın tadını çıkarmayı hep kendimize hatırlatıp, kendimize ne kattığımızı ve etrafımıza ne bıraktığımızı farkında olmalıyız. Dünyamıza bırakabileceğimiz en güzel armağan SEVGİDİR. Sevgi ile yapılan herşey yüreğimizi ve etrafımızı güzelleştirir. İçimizdeki şefkati daha da besleyip önce kendimize sonrada etrafımıza şefkatle yaklaşmak hayatımızı daha da zenginleştirmemiz dileğiyle.
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