Sizin-Dünyanız: Nedret

Bugünkü konuğum sevdiği işi yapabilmek uğruna kurulu düzenini bozup hayallerinin peşinden giden idealist bir eğitimci. Polatpaşa Lisesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehber Öğretmenlik yapan Nedret Türksoy Alkım.

İdealist bir insanım.Spor eğitmeni.Eğitimler.Adaletsizlik.Pişmanlık olarak değil de ‘deneyimlerimden dersler çıkarmak’ olarak tanımlıyorum. Çıkardığım çok fazla dersim var.Oğlumun varlığı.Meslek alanıma geçiş hayalimi gerçekleştirmek için severek çalıştığım kurumsal şirketten istifa etmek.Tony Buzan kitapları.İçimi ısıtan her müzikChernobyl 1986.Ayakkabı.Giymediğim kıyafetlerim.Sevgiyle sunulan her hediye kıymetlidir.Aynı anda birçok şey düşünüp yapmaya çalışmak bazen beni yoruyor.Girişimci ve azimli olmam.Zararlı atıştırmalıklar ve şiddet içerikli oyunlar. (Çocuklarımızı uzak tutmakta çok zorlanıyoruz)Sağlık ve aşk.Ev yapımı hamburger.Merkezinde hep sevgiyi beslediğimiz, birbirimize ve dünyamıza şefkatle sarıldığımız bir dünya.EşimMustafa Kemal Atatürk ve Sigmund Freud.İguazu şelalesi (brezilya ve arjantin sınırının kesiştiği noktada)Dünyanın en güzel yerlerini dolaşmak ve yeni kültürler tanımak.Bizler dünyadan geçip giden yolcularız. Bu kısacık yolculukta varolmanın tadını çıkarmayı hep kendimize hatırlatıp, kendimize ne kattığımızı ve etrafımıza ne bıraktığımızı farkında olmalıyız. Dünyamıza bırakabileceğimiz en güzel armağan SEVGİDİR. Sevgi ile yapılan herşey yüreğimizi ve etrafımızı güzelleştirir. İçimizdeki şefkati daha da besleyip önce kendimize sonrada etrafımıza şefkatle yaklaşmak hayatımızı daha da zenginleştirmemiz dileğiyle.