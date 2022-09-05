Sizin Dünyanız: Nazen Şansal

Bugünkü konuğum devrimci yüreği, doğaya olan aşkı ve haksızlığa boyun eğmeyen karakteriyle bir aktivist... Hukukçu - Kamu Emekçisi Nazen Şansal...

Devrimci derim.Kitapçılık ve yayıncılık konusunda kendimi geliştirirdim.Baraka Kültür Merkezi’nde aldığım keyifli sorumluluklar.Merak… İçime bir konuda merak düştüğünde o konuyu araştırırım, kayıtsız kalamam.Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı için daha erken başvuru yapıp eylemliliğe geçmemiş olmak.Kızımın neşeli görmek.Okuma-yazma öğrenmek sanırım.Değişiyor, şu an yerel yönetimler konusunda bir araştırma yaptığım için Toplumcu Belediye, Nam-ı Diğer Belediye Sosyalizmi, Yazan: Sonay Bayramoğlu.Bu da değişken ama genel olarak dinamik, umutlu hatta oynak müzikler.Bomshell, Türkçe’ye Skandal diye çevrildi.Tiyatro festivali biletleri. Yaşasın!Topuklu ayakkabılar.Toblerone crunchy almonds! MmmmDaha çok spor yapabilmek isterdim.Alçakgönüllü olmam, ironi yapıyorum tabii ki. Bu soruyu ben bilemem, dostlarım söyleyebilir.Yaz sıcakları.Dağ, deniz, orman, doğa.Vejetaryen molehiya.Ekolojik bir komün.Sevginin kalbinden taşıp, insanlara, hayvanlara, sanata, topluma doğru saçılması.İki kişi var: Augusto Boal ve Ursula Le Guin.Yeni Zelanda.Bir gün mutlaka kendi yorumumla sahneye koymak istediğim bir Shakespeare oyunu var, adını söylemem.Ben mühim bir kişi değilim, bunları okuyacağınıza bir kitap okuyun.