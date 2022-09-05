Sizin Dünyanız: Nazen Şansal

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Devrimci derim.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Kitapçılık ve yayıncılık konusunda kendimi geliştirirdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Baraka Kültür Merkezi’nde aldığım keyifli sorumluluklar.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Merak… İçime bir konuda merak düştüğünde o konuyu araştırırım, kayıtsız kalamam.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı için daha erken başvuru yapıp eylemliliğe geçmemiş olmak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Kızımın neşeli görmek.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Okuma-yazma öğrenmek sanırım.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Değişiyor, şu an yerel yönetimler konusunda bir araştırma yaptığım için Toplumcu Belediye, Nam-ı Diğer Belediye Sosyalizmi, Yazan: Sonay Bayramoğlu.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Bu da değişken ama genel olarak dinamik, umutlu hatta oynak müzikler.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Bomshell, Türkçe’ye Skandal diye çevrildi.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Tiyatro festivali biletleri. Yaşasın!
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Topuklu ayakkabılar.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Toblerone crunchy almonds! Mmmm
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Daha çok spor yapabilmek isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Alçakgönüllü olmam, ironi yapıyorum tabii ki. Bu soruyu ben bilemem, dostlarım söyleyebilir.
OLMASA DA OLUR...
Yaz sıcakları.
OLMAZSA OLMAZ...
Dağ, deniz, orman, doğa.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Vejetaryen molehiya.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Ekolojik bir komün.
AŞK BENİM İÇİN...
Sevginin kalbinden taşıp, insanlara, hayvanlara, sanata, topluma doğru saçılması.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
İki kişi var: Augusto Boal ve Ursula Le Guin.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Yeni Zelanda.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Bir gün mutlaka kendi yorumumla sahneye koymak istediğim bir Shakespeare oyunu var, adını söylemem.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Ben mühim bir kişi değilim, bunları okuyacağınıza bir kitap okuyun.
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