Sizin Dünyanız: Mustafa Erkan

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
İyimser.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Sadece ilgi alanım olan fotoğraf ve grafik işleriyle ilgili işlerle uğraşırdım.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Sanatsal çalışmalar.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Adaletsizlik.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Büyük pişmanlığım yok gibi.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
İkiden üçe çıkarak çoğaldığımız gün.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Kendimizden bir parçayı kaybettiğim gün. Yani üçden ikiye eksildiğimiz gün.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Çığlık çığlığa Lefkoşa.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Bombay Monkey – İstanbul , Yan - Ajda Pekkan (Reina 2)
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Black Adam – Bilim Kurgu, Aksiyon, Fantastik Türü.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Akıllı Telefon.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Kravat.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Fotoğraf Makinesi.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Umursamazlığım.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Sakin ve uyumlu.
OLMASA DA OLUR...
Özlem..
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık sağlık.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Yumurta kırmak.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Maddi çıkarların ön planda olmadığı, Sevgi, saygı ve huzur içinde olduğu bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Acısıyla tatlısıyla herkesin tatması gereken bir duygu.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Belli biri yok.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Afrika kıtası.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Dünya turu.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
İçinde yaşadığımız bozuk düzen, olmayan ekonominin maddi sıkıntılarla birlikte hayatımızda sosyal ve kültürel olarak olumsuz etkilerini derinden hissediyoruz. Bu bağlamda yaşamı bir sanat uygulaması şeklinde sürdürebilirsek, dirençli durmayı ve kaliteli bir yaşamı yakalayabilmeyi başarabiliriz diye düşünüyorum.
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