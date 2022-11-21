Sizin Dünyanız: Mustafa Erkan

Bugünkü konuğum büyük kayıplar yaşamasına rağmen iyimserliğini kaybetmeyen, kadrajıyla en güzel anıları ölümsüzleştirme tutkusuyla anılarımıza ortak olan bir sanatçı... Serbest Gazeteci ve Foto Muhabir Mustafa Erkan...

İyimser.Sadece ilgi alanım olan fotoğraf ve grafik işleriyle ilgili işlerle uğraşırdım.Sanatsal çalışmalar.Adaletsizlik.Büyük pişmanlığım yok gibi.İkiden üçe çıkarak çoğaldığımız gün.Kendimizden bir parçayı kaybettiğim gün. Yani üçden ikiye eksildiğimiz gün.Çığlık çığlığa Lefkoşa.Bombay Monkey – İstanbul , Yan - Ajda Pekkan (Reina 2)Black Adam – Bilim Kurgu, Aksiyon, Fantastik Türü.Akıllı Telefon.Kravat.Fotoğraf Makinesi.Umursamazlığım.Sakin ve uyumlu.Özlem..Sağlık sağlık.Yumurta kırmak.Maddi çıkarların ön planda olmadığı, Sevgi, saygı ve huzur içinde olduğu bir dünya.Acısıyla tatlısıyla herkesin tatması gereken bir duygu.Belli biri yok.Afrika kıtası.Dünya turu.İçinde yaşadığımız bozuk düzen, olmayan ekonominin maddi sıkıntılarla birlikte hayatımızda sosyal ve kültürel olarak olumsuz etkilerini derinden hissediyoruz. Bu bağlamda yaşamı bir sanat uygulaması şeklinde sürdürebilirsek, dirençli durmayı ve kaliteli bir yaşamı yakalayabilmeyi başarabiliriz diye düşünüyorum.