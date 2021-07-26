Sizin Dünyanız: Müjde Şener

Bugünkü konuğum sıradışı bir kadın... Yaşama sıkısıkıya bağlı üretmeyi ve keşfetmeyi hayat felsefesi haline getirmiş Kişisel Gelişim Uzmanı - Ruhsal Danışman ve Rehber Müjde Şener



KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…

Her gün yeni bir ben ile uyanıyorum.





ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

Arkeolog olmak isterdim.





BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

Pandemi.





KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Haksızlığa gelmem.





EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Geçmişimde farkedemediğim şanslarım dı.





EN BÜYÜK SEVİNCİM…

Çocuklarımın dünyama gelişleri





HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

Kimsenin ben olmadığını anladığım zaman oldu.





BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

Çatalhöyük.





EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Latin müzik.



EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

En son ne zaman film izlediğimi unuttum.







KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Ahşap kase.





DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Küçülenler.





BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Eksiğimi tamamlayan herşey.





KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Aceleciliğim...







KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Karakterim.





OLMASA DA OLUR...

Gereksizler.



OLMAZSA OLMAZ...

Nefes.





EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Dolma.





HAYALİMDEKİ DÜNYA...

Huzurlu olduğum heryer.





AŞK BENİM İÇİN...

Sadakat, saygı, sevgi, anlayış.





ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Zamanında Tarık Akandı.





GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Görmediğim yerlerdir.





MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

Farklı tasarımlar üretimlerdir.





SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

Mutluluk, huzur yaşamın içinde ve onu farkedebilmemizdedir. Önce kendimizi keşfederek arzu ve istediklerimize yönelebiliriz.



