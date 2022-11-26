Sizin Dünyanız: Meryem Türkoğulları

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Hoşgörü.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Hemşire.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
İşim ve ailem.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Her türlü uygunsuzluk.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Çocuklarım küçükken en değerli işim onlardı fakat yine de ev işleriyle ilgili kafa yormalarım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Ailem ve arkadaşlarım.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Aile üyelerimden birini kaybettim sonra, aile üyelerimden birinin ani gelişen bir sağlık sorunu nedeniyle hayatın ertelenemeyeceğini ve günlük işlere üzülmemek gerektiğini genç yaşta öğrendim. Bunlar benim hayatımda büyük bir dönüm noktası oldu.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Başucu kitabım okumanın ilk emir olduğunu ve kula kulluk etmememi söyleyen büyük kitaptır.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
En keyif aldığım müzik chopin'in nocturne 9 adlı parçasıdır. Ayrıca müziksiz yaşam bir hatadır diye düşünenlerdenim.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
En son izlediğim film ''2 Kalp'' isimli organ bağışını desteklemek amacıyla gerçek bir hayat hikayesinden alıntılanan filmdir.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kendim için aldığım son şey rahatlığıyla önem kazanan makosen ayakkabılarımdır.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Dolabımdaki gereksiz her şeyden kurtuldum.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Benim için en güzel hediye huzurlu bir ortamdır.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Kendimle ilgili değiştirmek isteyeceğim şey hayır diyebilmektir. Bu konuda çalışmalarım var. Ümidim de var.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Nefsime yenilmemek kendimde beğendiğim en güzel özelliğimdir.
OLMASA DA OLUR...
Minimalist bir insanım. Rahat olayım ama lüks olmasa da olur.
OLMAZSA OLMAZ...
Olmazsa olmazım: Sevdiklerim. Ne var ki gerçek olan tek olmazsa olmaz nefesimiz. Olabilseydi sevdiklerim hep yanımda olsun isterdim. Onlarla hayat daha da güzel.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Hiç bir yemekte çok iyi değilim. Bununla birlikte ailem yemeklerimi seviyor.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Hayalimdeki dünya insanların, insanlara, hayvanlara, bitkilere ve taşa toprağa her şeye saygı içinde yaşadıkları bir dünyadır.
AŞK BENİM İÇİN...
Eşim telefonumda aşk olarak kayıtlıdır.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Aziz Sancar ile tanışmak isterim. Tanışmak da yetmez yakınında olup ondan öğrenmek isterim.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Galleri görmek isterdim.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Sakin ve temiz bir yerde yaşamayı çok istiyorum.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Devlet, tek tek insanlardan oluşan olmazsa olmaz bir kurumdur. Hepimiz işimizi en iyi şekilde yaparak güzel bir devlet sahibi oluruz. Dilerim özümüzdeki iyiliğin galip gelmesine izin verir ve çocuklarımıza iyi bir devlet emanet ederiz. Tüm okuyucuların kalplerine huzur dilerim. Bu sayfada bana da yer ayırdığın için sevgili Erçin sana çok teşekkür ederim. İyi ki varsın.