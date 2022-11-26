Sizin Dünyanız: Meryem Türkoğulları

Bugünkü konuğum eskilerden vede çook özel bir dost... Hoşgörüsü, sakinliği, fedakarlığı, kalbinin güzelliği ve mütevaziliğiyle hayatınızda olmasından mutluluk duyacağınız güçlü bir kadın... Kamu Görevlisi Meryem Türkoğulları...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Hoşgörü.Hemşire.İşim ve ailem.Her türlü uygunsuzluk.Çocuklarım küçükken en değerli işim onlardı fakat yine de ev işleriyle ilgili kafa yormalarım.Ailem ve arkadaşlarım.Aile üyelerimden birini kaybettim sonra, aile üyelerimden birinin ani gelişen bir sağlık sorunu nedeniyle hayatın ertelenemeyeceğini ve günlük işlere üzülmemek gerektiğini genç yaşta öğrendim. Bunlar benim hayatımda büyük bir dönüm noktası oldu.Başucu kitabım okumanın ilk emir olduğunu ve kula kulluk etmememi söyleyen büyük kitaptır.En keyif aldığım müzik chopin'in nocturne 9 adlı parçasıdır. Ayrıca müziksiz yaşam bir hatadır diye düşünenlerdenim.En son izlediğim film ''2 Kalp'' isimli organ bağışını desteklemek amacıyla gerçek bir hayat hikayesinden alıntılanan filmdir.Kendim için aldığım son şey rahatlığıyla önem kazanan makosen ayakkabılarımdır.Dolabımdaki gereksiz her şeyden kurtuldum.Benim için en güzel hediye huzurlu bir ortamdır.Kendimle ilgili değiştirmek isteyeceğim şey hayır diyebilmektir. Bu konuda çalışmalarım var. Ümidim de var.Nefsime yenilmemek kendimde beğendiğim en güzel özelliğimdir.Minimalist bir insanım. Rahat olayım ama lüks olmasa da olur.Olmazsa olmazım: Sevdiklerim. Ne var ki gerçek olan tek olmazsa olmaz nefesimiz. Olabilseydi sevdiklerim hep yanımda olsun isterdim. Onlarla hayat daha da güzel.Hiç bir yemekte çok iyi değilim. Bununla birlikte ailem yemeklerimi seviyor.Hayalimdeki dünya insanların, insanlara, hayvanlara, bitkilere ve taşa toprağa her şeye saygı içinde yaşadıkları bir dünyadır.Eşim telefonumda aşk olarak kayıtlıdır.Aziz Sancar ile tanışmak isterim. Tanışmak da yetmez yakınında olup ondan öğrenmek isterim.Galleri görmek isterdim.Sakin ve temiz bir yerde yaşamayı çok istiyorum.Devlet, tek tek insanlardan oluşan olmazsa olmaz bir kurumdur. Hepimiz işimizi en iyi şekilde yaparak güzel bir devlet sahibi oluruz. Dilerim özümüzdeki iyiliğin galip gelmesine izin verir ve çocuklarımıza iyi bir devlet emanet ederiz. Tüm okuyucuların kalplerine huzur dilerim. Bu sayfada bana da yer ayırdığın için sevgili Erçin sana çok teşekkür ederim. İyi ki varsın.